Bakan Kurum: Akdeniz Depreminde Olumsuz Durum Yok

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Akdeniz'de meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremin herhangi bir hasara yol açmadığını belirtti. Saha çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Depremin ardından ekiplerin bölgede yaptığı araştırmalarda, ilk belirlemelere göre herhangi bir hasarın tespit edilmediği bildirildi. Bakan Kurum, ülkemizin ve milletimizin tüm afetlerden korunmasını dileyerek, saha çalışmalarının devam ettiğini vurguladı.

Bakan Murat Kurum'un Açıklaması

"Datça ilçesi, Akdeniz açıklarında 6 büyüklüğünde meydana gelen depremi hisseden tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Ekiplerimizin yaptığı araştırmada ilk belirlemelere göre depremin herhangi bir hasara neden olmadığı tespit edilmiştir. Saha çalışmalarımız devam ediyor. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun."