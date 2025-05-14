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Meteoroloji'den 7 İle Sarı Alarm: Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Meteoroloji, 7 il için sarı alarm verdi. Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu'da kuvvetli sağanak yağış ve toz taşınımı bekleniyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Mayıs 2025 07:44, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2025 07:55
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Meteoroloji'den 7 İle Sarı Alarm: Kuvvetli Sağanak Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 14 Mayıs Çarşamba günü için yayımlanan hava durumu tahminlerinde, 7 kent için sarı alarm verildi. Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu'da kuvvetli sağanak yağış beklenirken, iki bölgede toz taşınımı ve Doğu Anadolu'da kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. Sıcaklıkların ise mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor. Marmara dışında kalan 6 bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Özellikle Doğu Anadolu'nun doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile İç Anadolu'daki bazı illerde kuvvetli yağışlar bekleniyor.

7 İle Sarı Kodlu Uyarı

  • Bingöl
  • Bitlis
  • Hakkari
  • Muş
  • Siirt
  • Batman
  • Şırnak

Bu illerde ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Kuvvetli Sağanak Yağış Beklenen Bölgeler

  • Çankırı
  • Kırıkkale
  • Bingöl
  • Tunceli
  • Elazığ
  • Şanlıurfa

Yağışların gök gürültülü geçeceği ve vatandaşların ani hava değişimlerine karşı tedbirli olması gerektiği bildirildi.

Toz Taşınımı ve Kuvvetli Rüzgar Uyarısı

Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Ayrıca, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden 40-60 km/saat hızla esmesi öngörülüyor.

Sıcaklıklar Mevsim Normallerinde

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Kuzey ve doğu kesimlerde sıcaklıkların mevsim normallerinin biraz altında, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Bölgelere Göre İl İl Hava Durumu

Marmara Bölgesi

  • BALIKESİR: 20°C, parçalı ve az bulutlu.
  • EDİRNE: 21°C, parçalı ve az bulutlu.
  • İSTANBUL: 19°C, parçalı ve az bulutlu.
  • KIRKLARELİ: 19°C, parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Ege Bölgesi

  • AFYONKARAHİSAR: 20°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
  • DENİZLİ: 26°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
  • İZMİR: 25°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu.
  • MUĞLA: 24°C, parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu.

Akdeniz Bölgesi

  • ADANA: 25°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.
  • ANTALYA: 24°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
  • HATAY: 25°C, parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor.
  • ISPARTA: 24°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

İç Anadolu Bölgesi

  • ANKARA: 18°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
  • ESKİŞEHİR: 18°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
  • KONYA: 20°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
  • NEVŞEHİR: 18°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Batı Karadeniz Bölgesi

  • BOLU: 15°C, parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
  • KASTAMONU: 16°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
  • SİNOP: 18°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
  • ZONGULDAK: 15°C, parçalı ve çok bulutlu.

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

  • AMASYA: 20°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
  • ARTVİN: 14°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
  • SAMSUN: 15°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
  • TRABZON: 14°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Doğu Anadolu Bölgesi

  • ERZURUM: 11°C, çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
  • KARS: 11°C, çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
  • MALATYA: 22°C, çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
  • VAN: 14°C, çok bulutlu, yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

  • DİYARBAKIR: 21°C, çok bulutlu, yerel aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
  • GAZİANTEP: 24°C, çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.
  • MARDİN: 20°C, çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel kuvvetli sağanak bekleniyor.
  • SİİRT: 18°C, çok bulutlu, yerel kuvvetli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

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