Kiralık Konutlarda En Pahalı ve En Ucuz İller Hangileri?
Konut kiralarında son gelişmeler: İstanbul, Muğla, İzmir ve Ankara'da ortalama kira fiyatları 20 bin TL'yi aştı. En düşük kiralar ise Kilis ve Muş'ta.
Türkiye genelinde ortalama kiralık daire fiyatları incelendiğinde, geçen ay itibarıyla tüm illerde kiraların 10 bin TL ve üzerine çıktığı görülmektedir. Özellikle Kilis, Muş, Kars, Burdur ve Aksaray, Nisan 2025 verilerine göre kiraların en ucuz olduğu ilk beş il olarak öne çıkmaktadır. Buna karşılık, İstanbul, Muğla, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlerde ise kira fiyatları 20 bin TL ve üzerinde seyretmektedir. Türkiye'de yaklaşık 7 milyon haneyi ilgilendiren konut kiralarında önemli gelişmeler yaşanırken, TÜİK tarafından açıklanan nisan ayı enflasyonu ile birlikte mayıs ayı maksimum kira artış oranı yüzde 48,73 olarak belirlenmiştir.
Konut Kiralarında Son Durum
Türkiye genelinde ortalama kiralık daire fiyatı, Nisan ayında 20 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Bu durum, özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar için ciddi bir maliyet artışı anlamına gelmektedir.
Kira Fiyatlarının En Yüksek Olduğu İller
- İstanbul: 26 bin 500 TL
- Muğla: 26 bin TL
- İzmir: 23 bin 500 TL
- Ankara: 23 bin 500 TL
- Antalya/Kocaeli/Yalova: 20 bin TL
Kira Fiyatlarının En Düşük Olduğu İller
- Kilis: 10 bin TL
- Muş: 10 bin 500 TL
- Kars: 11 bin TL
- Burdur: 11 bin TL
- Aksaray: 11 bin TL
- Karaman: 11 bin 500 TL
- Yozgat: 11 bin 500 TL
- Mardin: 12 bin TL
- Siirt: 12 bin TL
- Bitlis: 12 bin TL
- Bingöl: 12 bin TL
- Bayburt: 12 bin TL
- Isparta: 12 bin TL
- Karabük: 12 bin TL
- Düzce: 12 bin 500 TL
Kiralık Konutlarda Alt Sınır Yükseldi
10 bin TL'nin altında kiralık konut kalmadığı, son verilerle net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Büyük şehirlerde yaşayan nüfusun yoğunluğu, kira bedellerinin yüksek olmasında etkili olmaktadır. Düşük kira bedelleri ise genellikle Batı Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde görülmektedir.