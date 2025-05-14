Kiralık Konutlarda En Pahalı ve En Ucuz İller Hangileri?

Türkiye genelinde ortalama kiralık daire fiyatları incelendiğinde, geçen ay itibarıyla tüm illerde kiraların 10 bin TL ve üzerine çıktığı görülmektedir. Özellikle Kilis, Muş, Kars, Burdur ve Aksaray, Nisan 2025 verilerine göre kiraların en ucuz olduğu ilk beş il olarak öne çıkmaktadır. Buna karşılık, İstanbul, Muğla, İzmir ve Ankara gibi büyük şehirlerde ise kira fiyatları 20 bin TL ve üzerinde seyretmektedir. Türkiye'de yaklaşık 7 milyon haneyi ilgilendiren konut kiralarında önemli gelişmeler yaşanırken, TÜİK tarafından açıklanan nisan ayı enflasyonu ile birlikte mayıs ayı maksimum kira artış oranı yüzde 48,73 olarak belirlenmiştir.

Konut Kiralarında Son Durum

Türkiye genelinde ortalama kiralık daire fiyatı, Nisan ayında 20 bin TL olarak gerçekleşmiştir. Bu durum, özellikle büyük şehirlerde yaşayanlar için ciddi bir maliyet artışı anlamına gelmektedir.

Kira Fiyatlarının En Yüksek Olduğu İller

İstanbul: 26 bin 500 TL

26 bin 500 TL Muğla: 26 bin TL

26 bin TL İzmir: 23 bin 500 TL

23 bin 500 TL Ankara: 23 bin 500 TL

23 bin 500 TL Antalya/Kocaeli/Yalova: 20 bin TL

Kira Fiyatlarının En Düşük Olduğu İller

Kilis: 10 bin TL

10 bin TL Muş: 10 bin 500 TL

10 bin 500 TL Kars: 11 bin TL

11 bin TL Burdur: 11 bin TL

11 bin TL Aksaray: 11 bin TL

11 bin TL Karaman: 11 bin 500 TL

11 bin 500 TL Yozgat: 11 bin 500 TL

11 bin 500 TL Mardin: 12 bin TL

12 bin TL Siirt: 12 bin TL

12 bin TL Bitlis: 12 bin TL

12 bin TL Bingöl: 12 bin TL

12 bin TL Bayburt: 12 bin TL

12 bin TL Isparta: 12 bin TL

12 bin TL Karabük: 12 bin TL

12 bin TL Düzce: 12 bin 500 TL

Kiralık Konutlarda Alt Sınır Yükseldi

10 bin TL'nin altında kiralık konut kalmadığı, son verilerle net bir şekilde ortaya çıkmıştır. Büyük şehirlerde yaşayan nüfusun yoğunluğu, kira bedellerinin yüksek olmasında etkili olmaktadır. Düşük kira bedelleri ise genellikle Batı Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde görülmektedir.