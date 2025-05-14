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Hasan Ekici ve 4 Belediye Başkanı AK Parti'ye Katıldı

Hasan Ekici ve 4 belediye başkanı, partilerinden istifa ederek AK Parti'ye katıldı. Rozetlerini Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Erdoğan taktı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Mayıs 2025 14:54, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2025 15:09
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Konya Milletvekili Hasan Ekici, Gelecek Partisi'nden istifa ettiğini duyurmuştu. Ekici, tercihini AK Parti'den yana kullandı ve partiye katıldı. Ekici'nin yanı sıra, 4 belediye başkanı da AK Parti'ye geçti. AK Parti'ye katılan isimlerin rozetini ise Başkan Erdoğan taktı. Bu gelişme, siyasi arenada dikkat çekici bir hareketlilik yarattı.

AK Parti'ye Katılan Belediye Başkanları

  • Ali Üzlük: Konya Ahırlı Belediye Başkanı, Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye geçti.
  • Fatih Orhan: Konya Altınekin Belediye Başkanı, Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye geçti.
  • İbrahim Ergün: Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Aydınlar Belde Belediye Başkanı, Yeniden Refah Partisi'nden istifa ederek AK Parti'ye katıldı.
  • Ramazan Aydın: Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Sarıcan Belde Belediye Başkanı, Saadet Partisi'nden istifa ederek AK Parti'yi tercih etti.

Rozet Töreni

Başkan Erdoğan, grup toplantısındaki konuşmasının ardından AK Parti'ye katılan isimlerin rozetini taktı. Bu törende, yeni katılımcılar partinin resmi üyesi oldular.

Hasan Ekici'nin İstifa Açıklaması

Ekici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Kuruluşundan bu yana, çeşitli kademelerinde görev yaptığım, Gelecek Partisi Parti Yönetim Kurulu (PYK) ve parti üyeliğinden istifa ediyorum. Bu süreçte beraber çalıştığımız Genel Başkanımız Prof. Dr. Sayın Ahmet Davutoğlu'na ve partili arkadaşlarıma teşekkür eder, bundan sonraki siyasi çalışmalarında başarılar dilerim.

"Hasan Ekici Kimdir?

1974 yılı Konya doğumlu olan Hasan Ekici, Yeminli Mali Müşavir'dir. 1998 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nü bitirmiş, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Kamu Yönetimi alanında tezli yüksek lisans yapmıştır. Ekici, 2014-2017 yılları arasında AK Parti Konya İl Yönetim Kurulu Üyeliği, İl Başkan Yardımcılığı ve çeşitli komisyon üyeliği görevlerinde bulunmuştur. Ayrıca, Gelecek Partisi Konya Kurucu İl Başkanlığı görevini de yürütmüştür.

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