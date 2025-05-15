Akaryakıt Fiyatları: Motorin ve Benzinde Yeni Artışlar

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Motorin grubunda 1 lira 83 kuruş zam geldi ve bu fiyat artışı gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıtıldı. 15 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları güncellendi. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte, güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Dün benzine 1 lira 50 kuruş zam yapılırken, bugün de motorine zam geldi. Motorinde 1 lira 83 kuruşluk zam gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıtıldı. İstanbul'da benzin 46.78 TL, motorin ise 46.05 TL oldu.

15 Mayıs 2025 Güncel Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin: 46.79 TL

46.79 TL Motorin: 46.07 TL

46.07 TL LPG: 26.19 TL

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin: 46.65 TL

46.65 TL Motorin: 45.96 TL

45.96 TL LPG: 25,59 TL

Ankara

Benzin: 47.43 TL

47.43 TL Motorin: 46.90 TL

46.90 TL LPG: 26,09 TL

İzmir

Benzin: 47.77 TL

47.77 TL Motorin: 47.24 TL

47.24 TL LPG: 26,04 TL

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Hesaplanıyor?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuruna göre hesaplanır. Elde edilen gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenir. Bu tutara KDV de ilave edilerek nihai pompa satış fiyatı belirlenir.