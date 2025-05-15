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Akaryakıt Fiyatları: Motorin ve Benzinde Yeni Artışlar

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki değişimlerle akaryakıt fiyatları yeniden arttı. İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları haberimizde.

Kaynak : Dünya
Haber Giriş : 15 Mayıs 2025 07:48, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2025 07:49
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Akaryakıt Fiyatları: Motorin ve Benzinde Yeni Artışlar

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Motorin grubunda 1 lira 83 kuruş zam geldi ve bu fiyat artışı gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıtıldı. 15 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları güncellendi. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte, güncel benzin, motorin ve LPG (akaryakıt) fiyatları gündemdeki yerini koruyor. Dün benzine 1 lira 50 kuruş zam yapılırken, bugün de motorine zam geldi. Motorinde 1 lira 83 kuruşluk zam gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıtıldı. İstanbul'da benzin 46.78 TL, motorin ise 46.05 TL oldu.

15 Mayıs 2025 Güncel Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Avrupa Yakası

  • Benzin: 46.79 TL
  • Motorin: 46.07 TL
  • LPG: 26.19 TL

İstanbul Anadolu Yakası

  • Benzin: 46.65 TL
  • Motorin: 45.96 TL
  • LPG: 25,59 TL

Ankara

  • Benzin: 47.43 TL
  • Motorin: 46.90 TL
  • LPG: 26,09 TL

İzmir

  • Benzin: 47.77 TL
  • Motorin: 47.24 TL
  • LPG: 26,04 TL

Akaryakıt Fiyatları Nasıl Hesaplanıyor?

Türkiye'de akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve döviz kuruna göre hesaplanır. Elde edilen gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payı eklenir. Bu tutara KDV de ilave edilerek nihai pompa satış fiyatı belirlenir.

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