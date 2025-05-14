Erdoğan: Tarım Sigortası ile ÇKS'nin önemini bir kez daha gördük
Erdoğan: Tarım Sigortası ile ÇKS'nin önemini bir kez daha gördük
Yarınların Temelini Sağlam Atıyoruz!
Yarınların Temelini Sağlam Atıyoruz!
Sponsorlu İçerik
Yıldırım Düşmesi Sonucu Bir Asker Şehit Oldu
Yıldırım Düşmesi Sonucu Bir Asker Şehit Oldu
Peynirde mantar ilacı, baharatta yasaklı boya kullanmışlar!
Peynirde mantar ilacı, baharatta yasaklı boya kullanmışlar!
Motorin Fiyatlarına Zam Geliyor
Motorin Fiyatlarına Zam Geliyor
Gelecek Partisi milletvekili AK Partiye geçiyor
Gelecek Partisi milletvekili AK Partiye geçiyor
Kiralık Konutlarda En Pahalı ve En Ucuz İller Hangileri?
Kiralık Konutlarda En Pahalı ve En Ucuz İller Hangileri?
Türkiye-AB Ekonomik İş Birliğinde Yeni Dönem ve Fırsatlar
Türkiye-AB Ekonomik İş Birliğinde Yeni Dönem ve Fırsatlar
Meteoroloji'den 7 İle Sarı Alarm: Kuvvetli Sağanak Uyarısı
Meteoroloji'den 7 İle Sarı Alarm: Kuvvetli Sağanak Uyarısı
Bakan Kurum: Akdeniz Depreminde Olumsuz Durum Yok
Bakan Kurum: Akdeniz Depreminde Olumsuz Durum Yok
Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem
14 Mayıs 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
14 Mayıs 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
375 sayılı KHK'de değişiklikler içeren teklif Genel Kurul'da
375 sayılı KHK'de değişiklikler içeren teklif Genel Kurul'da
Kaçak villasını yıkımdan böyle kaçırdı
Kaçak villasını yıkımdan böyle kaçırdı
Valilik Açıkladı: Boğaziçi'nde Göstericiler Polise Saldırdı
Valilik Açıkladı: Boğaziçi'nde Göstericiler Polise Saldırdı
Eşi ve iki çocuğu yangında ölmüştü: İtfaiye eri tutuklandı
Eşi ve iki çocuğu yangında ölmüştü: İtfaiye eri tutuklandı
Protokol imzalandı: Cezaevinden çıkacaklara iş desteği
Protokol imzalandı: Cezaevinden çıkacaklara iş desteği
İÜ, İmamoğlu'nun diplomasının iptali kararını tebliğ etti
İÜ, İmamoğlu'nun diplomasının iptali kararını tebliğ etti
Öğrenci Kulübüne Linç Girişimi! Boğaziçi'nden Açıklama
Öğrenci Kulübüne Linç Girişimi! Boğaziçi'nden Açıklama
TÜİK Açıkladı: 2024'te Doğum Oranlarında Rekor Düşüş!
TÜİK Açıkladı: 2024'te Doğum Oranlarında Rekor Düşüş!
Bakan Tunç: 75 bin 219 hükümlü ve tutuklu eğitim görüyor
Bakan Tunç: 75 bin 219 hükümlü ve tutuklu eğitim görüyor
CHP Kurultayı soruşturmasında 9 vekilin dosyası ayrıldı
CHP Kurultayı soruşturmasında 9 vekilin dosyası ayrıldı
Yaş Çay Fiyatı Yükseldi: Güncel Alım Bedeli Açıklandı
Yaş Çay Fiyatı Yükseldi: Güncel Alım Bedeli Açıklandı
Cari Açıkta Düşüş: İhracat Artışı Ekonomiye Yansıyor
Cari Açıkta Düşüş: İhracat Artışı Ekonomiye Yansıyor
Yerlikaya: Kardeşliğin, huzurun, birliğin önünü açan tarihi bir adım
Yerlikaya: Kardeşliğin, huzurun, birliğin önünü açan tarihi bir adım
Türkiye'den 400 Milyon Dolarlık Yeşil Geçiş Projesi Hamlesi
Türkiye'den 400 Milyon Dolarlık Yeşil Geçiş Projesi Hamlesi
Şanlıurfa'da Öğretmen Servisleri Kaza Yaptı: 28 Yaralı
Şanlıurfa'da Öğretmen Servisleri Kaza Yaptı: 28 Yaralı
İhracatta 17 İl 1 Milyar Doları Aştı, 45 İlde Artış Kaydedildi
İhracatta 17 İl 1 Milyar Doları Aştı, 45 İlde Artış Kaydedildi
Vergi İncelemelerinde Elektronik Sistem Dönemi Başladı
Vergi İncelemelerinde Elektronik Sistem Dönemi Başladı
25 İlde Kamu Görevlisi Kılığında Dolandırıcılara Operasyon
25 İlde Kamu Görevlisi Kılığında Dolandırıcılara Operasyon
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Peynirde mantar ilacı, baharatta yasaklı boya kullanmışlar!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın denetimleri sonucu sağlığa zararlı taklit ve tağşiş ürünler açıklandı. Listede peynirde mantar ilacı, baharatta yasaklı boya tespit edildi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Mayıs 2025 09:03, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2025 09:05
Yazdır
Peynirde mantar ilacı, baharatta yasaklı boya kullanmışlar!

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapan firmalara ilişkin listesini düzenli olarak güncelliyor. Son yapılan testlerde, sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş ve taklit yapılan baharat, şarküteri, yağ ve peynir markaları kamuoyuna açıklandı. Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak amacıyla, bakanlık uygunsuz ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Zaman zaman güncellenen ve yeni ürünlerin eklendiği bu listede, son testlerde tespit edilen bazı önemli bulgular dikkat çekiyor.

Son Denetimlerde Tespit Edilen Uygunsuzluklar

  • Baharatlarda gıdada kullanımına izin verilmeyen boya kullanımı
  • Peynirde natamisin (mantar ilacı) kullanımı
  • Hamur işi iç harcında karaciğer, kap ve taşlık kullanımı

Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar Listesi

Bakanlık tarafından açıklanan güncel listede, özellikle peynir, baharat, yağ ve şarküteri ürünlerinde yapılan taklit ve tağşişler öne çıkıyor. Bu ürünlerde tespit edilen uygunsuzluklar, tüketicilerin sağlığını ciddi şekilde tehdit edebiliyor. Bakanlık, vatandaşların bu tür ürünlere karşı dikkatli olmalarını ve güncel ifşa listesini takip etmelerini öneriyor.

Taklit ve Tağşiş Listesine Giren Yeni Ürünler

Son güncellemeyle birlikte, uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler eklendi. Bakanlık, denetimlerini aralıksız sürdürerek halk sağlığını korumaya devam ediyor. Tüketicilerin, alışveriş yaparken ürünlerin güvenilirliğine dikkat etmeleri büyük önem taşıyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber