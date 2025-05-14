Peynirde mantar ilacı, baharatta yasaklı boya kullanmışlar!

Tarım ve Orman Bakanlığı, yaptığı denetimler kapsamında taklit ve tağşiş yapan firmalara ilişkin listesini düzenli olarak güncelliyor. Son yapılan testlerde, sağlığı tehlikeye atacak şekilde tağşiş ve taklit yapılan baharat, şarküteri, yağ ve peynir markaları kamuoyuna açıklandı. Vatandaşların sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak amacıyla, bakanlık uygunsuz ürünleri ifşa etmeye devam ediyor. Zaman zaman güncellenen ve yeni ürünlerin eklendiği bu listede, son testlerde tespit edilen bazı önemli bulgular dikkat çekiyor.

Son Denetimlerde Tespit Edilen Uygunsuzluklar

Baharatlarda gıdada kullanımına izin verilmeyen boya kullanımı

gıdada kullanımına izin verilmeyen boya kullanımı Peynirde natamisin (mantar ilacı) kullanımı

natamisin (mantar ilacı) kullanımı Hamur işi iç harcında karaciğer, kap ve taşlık kullanımı

Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar Listesi

Bakanlık tarafından açıklanan güncel listede, özellikle peynir, baharat, yağ ve şarküteri ürünlerinde yapılan taklit ve tağşişler öne çıkıyor. Bu ürünlerde tespit edilen uygunsuzluklar, tüketicilerin sağlığını ciddi şekilde tehdit edebiliyor. Bakanlık, vatandaşların bu tür ürünlere karşı dikkatli olmalarını ve güncel ifşa listesini takip etmelerini öneriyor.

Taklit ve Tağşiş Listesine Giren Yeni Ürünler

Son güncellemeyle birlikte, uygunsuz ürünler listesine yeni markalar ve ürünler eklendi. Bakanlık, denetimlerini aralıksız sürdürerek halk sağlığını korumaya devam ediyor. Tüketicilerin, alışveriş yaparken ürünlerin güvenilirliğine dikkat etmeleri büyük önem taşıyor.