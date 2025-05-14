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Ankara'da 15 yaşındaki gence silahlı saldırı

Sincan'da yaşayan 15 yaşındaki Ahmet M., uğradığı silahlı saldırıda yaralandı. Genci, husumetlilerinin vurduğu anlaşıldı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Mayıs 2025 09:07, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2025 09:09
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Ankara'da 15 yaşındaki gence silahlı saldırı

Ankara'da kan donduran olay...

Sincan ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki Ahmet M., öğle saatlerinde Yenikent semtinde yürüdüğü sırada husumetli olduğu kişilerle karşılaştı.

Bir aracın içinde genci takip eden şüpheliler, aniden sokak ortasında Ahmet M.'ye ateş açtı.

HUSUMETLİLERİ VURDU

Saldırı sonucu yaralanan Ahmet M., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan genç çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SALDIRGANLARIN KİMLİĞİ ORTAYA ÇIKTI

Olayın ardından harekete geçen Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, saldırının arka planını araştırmaya başladı.

Elde edilen bilgilere göre, Ahmet M.'nin babası Ersin M., geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı'nın üçüncü günü Çorum'un Bayat ilçesinde çıkan bir tartışmada 31 yaşındaki Sezer Durmuş'u öldürmüştü.

Saldırıyı gerçekleştiren kişilerin, hayatını kaybeden Sezer Durmuş'un yakınları olduğu tespit edildi.

GÖZALTINA ALINDILAR

Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu saldırıyla bağlantılı oldukları belirlenen 2 şüpheli, H.D. ve Y.D., suç aleti silahla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayın bir kan davası kapsamında gerçekleşmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

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