Gaziantep'te 3 Bin 127 Tarihi Sikke ve 110 Obje Ele Geçirildi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, tarihi eser niteliği taşıyan 3 bin 127 sikke ve 110 tarihi obje ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Nizip Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin belirlenen iki adreste arama yaptığı belirtildi. Aramalar sırasında çok sayıda tarihi eser ile birlikte çeşitli ekipmanlar da bulundu.

Ele Geçirilen Eserler ve Ekipmanlar

3 bin 127 sikke

110 tarihi obje

6 el dedektörü

Yeraltı algılama radarı

Ruhsatsız av tüfeği

48 fişek

Soruşturma Süreci

Gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında emniyet müdürlüğündeki işlemler devam ediyor. Emniyet müdürlüğünün paylaştığı görüntülerde, ekiplerin belirlenen adreslerde yaptığı aramalar ve ele geçirilen tarihi eserler yer alıyor.