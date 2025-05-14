Gelir Uzman Yardımcılığı Sınav Sonuçları Açıklandı

2025-GUY: Sınav Sonuçları Açıklandı. 20 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen 2025 Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (2025-GUY) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 14 Mayıs 2025 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile erişebilecektir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Sınav Sonuçlarına Erişim

Tarih: 14 Mayıs 2025

14 Mayıs 2025 Saat: 10.00'dan itibaren

10.00'dan itibaren Adres: https://sonuc.osym.gov.tr

https://sonuc.osym.gov.tr Giriş Bilgileri: T.C. kimlik numarası ve aday şifresi gereklidir.

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2025-GUY Sınav Sonuçları