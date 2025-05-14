Beş haftalık evlilik okulu programı tamamlandı

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Kadın Aile ve Gönüllülük Merkezi tarafından düzenlenen "İki İnsan Bir Hayat: Evlilik Okulu" programı başarıyla tamamlandı.

TDV'nin konferans salonunda başlayan seminer serisi, Prof. Dr. Halis Aydemir'in "Evliliğe Hazırlık: Eş Seçimi ve Nişanlılık" dersiyle açıldı ve Psikolog Müjde Yahşi'nin "Aileyi Ayakta Tutan Değerler" semineriyle sona erdi. Beş hafta süren programda, her hafta bir uzman aileyle ilgili önemli konularda seminerler verdi.

Programın İçeriği ve Amaçları

Programda aile kurumunun psikolojik, sosyolojik ve hukuki boyutları, Kur'an-ı Kerim ve sünnet ışığında ele alındı. Kapanış konuşmasında TDV Kadın Aile ve Gönüllülük Hizmetleri Müdürü Hatice Kahyaoğlu, aileyle ilgili temel 5 konuyu değerlendirerek farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Kahyaoğlu, "Ailenin ihyası, insanın inşasıdır. Programlarımızı bu düşünce, bu duygularla yapıyoruz. Bizim hedefimiz bireyin, ailenin ve toplumun manevi, ahlaki ve sosyal anlamda güçlenmesidir. 2013 yılından bu yana sürdürdüğümüz 'İki İnsan Bir Hayat: Evlilik Okulu' programıyla, evliliğe hazırlanan ya da yeni evlenmiş çiftlere psikolojik, sosyolojik ve manevi açıdan güçlü bir bakış açısı kazandırmayı hedefliyoruz." dedi.

Diğer Faaliyetler ve Katılımcıların Kazanımları

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Burhan İşleyen, evlilikte önemli olanın çiftlerin hayırlı bir yaşamın ardından birlikte cennete ulaşmayı hedeflemeleri olduğunu vurguladı.

Türkiye genelinde de "Evlilik Okulu"na benzer faaliyetlerde Babalık Okulu ve Evlilik Öncesi Okulu düzenlediklerini hatırlattı ve programda emeği geçenlere teşekkür etti.