18 Yaş Altı 9 Günlük İşçilik Süresi Memuru Eyt'li Yapar?

Soru : Merhaba, bu sorunun cevabını hiçbir yerde bulamadım. EYT konusunda içinden çıkamadığım ama çok merak ettiğim bir konu var. Çok yoğun olduğunuzu tahmin ediyorum ama bir şansımı deneyeyim dedim. Halihazırda üniversitede doçent kadrosundayım. Aralık 2009 benim memuriyete başlangıcım ve 16 hizmet yılım var. Prim günüm 6.000'e yakın. Ancak benim 1998 yılında (15 yaşından gün aldığımda) 9 günlük bir sigorta girişim var, SGK, kamu değil.

Hitap hizmet dökümümde şöyle bir ibare var: "7438 S.K. kapsamında 25 hizmet yılını tamamladığında emekli olabilir. Fhz nedeniyle emekli olabileceği tarih 4 ay 5 gün geri çekilmiştir. 75 Yaş Sınırına Tabi Olup 21.05.2059 Tarihine Kadar Çalışabilir"

Yine HİTAP'ta bu 9 günlük SGK hizmeti birleştirilen hizmet olarak gözüküyor. Ayrıca SGK ve Çalışma Hayatım sayfalarında da EYT yasasına tabii olabileceğim yazıyor.

Benim EYT'den yararlanmam mümkün mü sizce? Şimdiden çok teşekkürler, saygılar

Detaylar/Değerlendirmeler:

1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk hizmeti olmayan kişiler 5510 kapsamında memur sayılırlar.

Ancak, 2008 yılı Ekim ayından önce çalışmaları olanlar için 2829 sayılı Kanun hükümlerine göre, hizmetler tek bir yapıda birleştirilmekte ve emeklilik işlemleri toplam hizmet üzerinden yapılmaktadır.

Ayrıca, 4857 sayılı İş Kanununda 18 yaşını doldurmamış kişilerin de çalışabilecekleri Madde 71 hükmü ile "Onbeş yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. Ancak, ondört yaşını doldurmuş ve ilköğretimi tamamlamış olan çocuklar, bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin okullarına devamına engel olmayacak hafif işlerde çalıştırılabilirler." ibaresi ile açıklanmıştır.

Memurların, memurluktan önce geçen işçi statüsündeki çalışmalarının hangi yaşlarda geçip geçmediğinin bir önemi bulunmaz. İşçi olarak çalışırken Sosyal Güvenlik Kurumuna tüm sigorta kollarına tabi primleri yatırılmış ise, kişinin işçi olarak çalışması 18 yaş altı da olsa bu şekilde geçen hizmetleri bütünleşir ve memur statüsünden emekli olduklarında toplam hizmetlere dahil edilir. Ancak, bu çalışma süresinin staj süresi olmaması önemlidir.

Memurların emekliliğinde sigortalılık başlangıcının bir önemi bulunmaz, sigortalılık başlangıcı işçilere bağlanacak olan emekli aylığında dikkate alındığından, bunlar hakkında 18 yaşın doldurulmasından önce geçen süreler sigortalılık başlangıcı olarak esas alınmaz, ancak yine de hizmet olarak esas alınır. Yine işçilerde 1981 yılı öncesinde de sigortalılık başlangıcı olarak sayılmakta, bu tarihten sonra sayılmamaktadır.

Ayrıca, gerek 5434 gerekse 5510 kapsamında olan memurların azami görev yapabilecekleri yaş hadleri 65 yaşını doldurdukları tarih olmakta ve istisna yaş hadleri dahil 5434 sayılı Kanun Madde 40 hükmünde belirtilmiştir. Bu durum, yani 65 yaş haddine kadar çalışabilme durumu da genel olarak SGK Hitap programında gösterilir. Ancak, bu belirtmenin EYT durumuyla ilgili olmadığını genel bir bilgilendirme olduğunu anlamaktayız.

Sonuç değerlendirmemiz olarak;

Memurların, memuriyet öncesinde 18 yaşının altında geçen sigortalı süreleri memurların hizmet sürelerine eklenir. Dolayısıyla 8 Eylül 1999 tarihinden önce geçmiş olan 18 yaş altı da olsa bu hizmetlerin bulunması kişileri EYT kapsamına dahil eder.

Dolayısıyla, verdiğiniz bilgiler kapsamında, (15 yaşından gün aldıktan sonra geçtiği belirttiğiniz 9 günlük sürenizin hizmet birleştirme neticesinde SGK HİTAP kaydında görünmesi bu sürenin hizmet olarak alındığını belirtmektedir) 25 hizmet yılınızı (18 yaş altı sigortalı çalışmalarınız, memurluk hizmetleriniz, borçlanma yapmış iseniz bu süreler dahil olarak) tamamladığınızda yaş şartı aranmadan EYT kapsamında emekli olabileceğinizi, isterseniz 65 yaşınızı dolduracağınız tarihe kadar görev yapabileceğinizi, ancak emekliliğinizde aylık hesabında 5510 sayılı Kanun sistemine tabi olacağınızı, emekli ikramiyesi ödenmesinde ise 5434 sayılı Kanun hükümleri kapsamında hesaplanması gerektiğini, değerlendirmekteyiz.

Ayrıca Hitap hizmet dökümünde yer aldığını belirttiğiniz "Fhz nedeniyle emekli olabileceği tarih 4 ay 5 gün geri çekilmiştir. 75 Yaş Sınırına Tabi Olup 21.05.2059 Tarihine Kadar Çalışabilir" ibaresinde yer alan bu ibarenin EYT kapsamına girmiş olmanız nedeniyle HİTAP programında yer almaması gerektiğini ve 75 olarak belirttiğiniz yaş sınırının ise 65 olması gerektiğini, bu durumun düzeltilmesi için de Kurumunuzla irtibata geçmenizi tavsiye edebiliriz. Zira, FHZ nin yaş haddinden indirilmesi genel bir uygulama olup EYT öncesinde faydası olan bir durum olmakta idi, ancak EYT çıktıktan sonra bu uygulamanın bir anlamı kalmamıştır.