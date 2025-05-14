Erdoğan: Tarım Sigortası ile ÇKS'nin önemini bir kez daha gördük
Erdoğan: Tarım Sigortası ile ÇKS'nin önemini bir kez daha gördük
Yarınların Temelini Sağlam Atıyoruz!
Yarınların Temelini Sağlam Atıyoruz!
Sponsorlu İçerik
Yıldırım Düşmesi Sonucu Bir Asker Şehit Oldu
Yıldırım Düşmesi Sonucu Bir Asker Şehit Oldu
Peynirde mantar ilacı, baharatta yasaklı boya kullanmışlar!
Peynirde mantar ilacı, baharatta yasaklı boya kullanmışlar!
Motorin Fiyatlarına Zam Geliyor
Motorin Fiyatlarına Zam Geliyor
Gelecek Partisi milletvekili AK Partiye geçiyor
Gelecek Partisi milletvekili AK Partiye geçiyor
Kiralık Konutlarda En Pahalı ve En Ucuz İller Hangileri?
Kiralık Konutlarda En Pahalı ve En Ucuz İller Hangileri?
Türkiye-AB Ekonomik İş Birliğinde Yeni Dönem ve Fırsatlar
Türkiye-AB Ekonomik İş Birliğinde Yeni Dönem ve Fırsatlar
Meteoroloji'den 7 İle Sarı Alarm: Kuvvetli Sağanak Uyarısı
Meteoroloji'den 7 İle Sarı Alarm: Kuvvetli Sağanak Uyarısı
Bakan Kurum: Akdeniz Depreminde Olumsuz Durum Yok
Bakan Kurum: Akdeniz Depreminde Olumsuz Durum Yok
Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem
14 Mayıs 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
14 Mayıs 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
375 sayılı KHK'de değişiklikler içeren teklif Genel Kurul'da
375 sayılı KHK'de değişiklikler içeren teklif Genel Kurul'da
Kaçak villasını yıkımdan böyle kaçırdı
Kaçak villasını yıkımdan böyle kaçırdı
Valilik Açıkladı: Boğaziçi'nde Göstericiler Polise Saldırdı
Valilik Açıkladı: Boğaziçi'nde Göstericiler Polise Saldırdı
Eşi ve iki çocuğu yangında ölmüştü: İtfaiye eri tutuklandı
Eşi ve iki çocuğu yangında ölmüştü: İtfaiye eri tutuklandı
Protokol imzalandı: Cezaevinden çıkacaklara iş desteği
Protokol imzalandı: Cezaevinden çıkacaklara iş desteği
İÜ, İmamoğlu'nun diplomasının iptali kararını tebliğ etti
İÜ, İmamoğlu'nun diplomasının iptali kararını tebliğ etti
Öğrenci Kulübüne Linç Girişimi! Boğaziçi'nden Açıklama
Öğrenci Kulübüne Linç Girişimi! Boğaziçi'nden Açıklama
TÜİK Açıkladı: 2024'te Doğum Oranlarında Rekor Düşüş!
TÜİK Açıkladı: 2024'te Doğum Oranlarında Rekor Düşüş!
Bakan Tunç: 75 bin 219 hükümlü ve tutuklu eğitim görüyor
Bakan Tunç: 75 bin 219 hükümlü ve tutuklu eğitim görüyor
CHP Kurultayı soruşturmasında 9 vekilin dosyası ayrıldı
CHP Kurultayı soruşturmasında 9 vekilin dosyası ayrıldı
Yaş Çay Fiyatı Yükseldi: Güncel Alım Bedeli Açıklandı
Yaş Çay Fiyatı Yükseldi: Güncel Alım Bedeli Açıklandı
Cari Açıkta Düşüş: İhracat Artışı Ekonomiye Yansıyor
Cari Açıkta Düşüş: İhracat Artışı Ekonomiye Yansıyor
Yerlikaya: Kardeşliğin, huzurun, birliğin önünü açan tarihi bir adım
Yerlikaya: Kardeşliğin, huzurun, birliğin önünü açan tarihi bir adım
Türkiye'den 400 Milyon Dolarlık Yeşil Geçiş Projesi Hamlesi
Türkiye'den 400 Milyon Dolarlık Yeşil Geçiş Projesi Hamlesi
Şanlıurfa'da Öğretmen Servisleri Kaza Yaptı: 28 Yaralı
Şanlıurfa'da Öğretmen Servisleri Kaza Yaptı: 28 Yaralı
İhracatta 17 İl 1 Milyar Doları Aştı, 45 İlde Artış Kaydedildi
İhracatta 17 İl 1 Milyar Doları Aştı, 45 İlde Artış Kaydedildi
Vergi İncelemelerinde Elektronik Sistem Dönemi Başladı
Vergi İncelemelerinde Elektronik Sistem Dönemi Başladı
25 İlde Kamu Görevlisi Kılığında Dolandırıcılara Operasyon
25 İlde Kamu Görevlisi Kılığında Dolandırıcılara Operasyon
Ana sayfaHaberler Siyasi

Erdoğan: Tarım Sigortası ile ÇKS'nin önemini bir kez daha gördük

Zirai don felaketinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, TARSİM ve ÇKS'nin çiftçiler için hayati öneme sahip olduğunu vurguladı. Devlet desteği artıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mayıs 2025 10:45, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2025 11:21
Yazdır
Erdoğan: Tarım Sigortası ile ÇKS'nin önemini bir kez daha gördük

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Zirai don" olaylarının ardından Tarım Sigortası ile Çiftçi Kayıt Sistemi'nin (ÇKS) öneminin bir kez daha anlaşıldığını vurguladı. TARSİM konusunda ise halen istenen seviyeye ulaşılamadığını belirtti. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ve üyeleriyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya gelen Erdoğan, çiftçilerin bu anlamlı gününü kutladı ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diledi.

Zirai Don ve Tarım Sigortası

Nisan ayında bazı şehirlerde sıcaklıkların son 30 yılın en düşük seviyelerine inmesiyle birlikte, çeşitli bölgelerde zirai don, kar yağışı ve dolu olayları yaşandı. Özellikle kayısı, üzüm, elma, şeftali, nektarin gibi meyve gruplarında farklı derecelerde hasar meydana geldi. Stratejik ürünlerde ise gıda arz güvenliği açısından bir tehlike bulunmadığı belirtildi. Tarım Bakanlığı süreci yakından takip ediyor ve çiftçilerin kayıt ile sigorta yaptırmasının teşvik edilmesi gerektiği vurgulandı.

Çiftçilere Destek ve Teşekkür

Erdoğan, "23 yıl boyunca çiftçilerimizi asla yalnız bırakmadık" diyerek, bundan sonra da üreticilerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. Tarım sektörünün gelişmesine katkı sağlayan herkese teşekkür etti ve ülkemizdeki tüm çiftçilere minnettarlığını dile getirdi.

Bakan Yumaklı'nın Açıklamaları

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarım sektörünün dış etkilere açık olduğunu ve bu yıl iklim değişikliğinin önemli etkiler gösterdiğini belirtti. TZOB Genel Başkanı Bayraktar ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, çiftçilerle birlikte projeler geliştirdiklerini söyledi. Ayrıca, sulama maliyetlerinin bir seferde alınmamasının önemine dikkat çekti.

Zirai Don Felaketinin Zararları

  • TZOB Genel Başkanı Bayraktar, bazı meyve bahçelerinde %100'e varan zararlar olduğunu belirtti.
  • Karadeniz'in yüksek bölgelerinde fındık bahçeleri de olumsuz etkilendi.
  • TZOB olarak Çiftçi Kayıt Sistemi yükünü Bakanlıktan almak istediklerini ve tüm illerde işlemleri yapmaya talip olduklarını aktardı.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Hakkı Susmaz da hazır bulundu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber