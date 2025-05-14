Trump, Şara ve Erdoğan Ortadoğu Zirvesinde Görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın katıldığı çevrimiçi zirvede önemli kararlar alındı. Suriye'ye yaptırımlar kaldırıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump, Selman ve Şara ile çevrimiçi bir toplantıda bir araya geldi. Liderler, uluslararası gündemi değerlendirmek ve bölgesel gelişmeleri ele almak amacıyla çevrimiçi olarak görüştüler. Bu toplantı, bölgedeki diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Görüşmede, liderler arasında karşılıklı fikir alışverişi yapıldı ve iş birliği olanakları masaya yatırıldı.
ABD Başkanı Trump ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara Riyad'da Buluştu
ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Al Şara, Riyad'da bir araya geldi. ABD basınında çıkan haberlerde, Trump'ın Şara'ya bir "Merhaba" demek istediği ifade edilmişti.
Çevrimiçi Görüşmeye Katılan Liderler
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
- Donald Trump
- Ahmet Al Şara
- Prens Selman
Ziyaretin İkinci Ayağı: Katar
Trump, Şara ile yaptığı görüşme sonrası programı kapsamında bugün Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) oluşan KİK'in zirvesine katılacak. Ardından Ortadoğu turunun ikinci ayağı olan Katar'a geçecek.
Suriye'ye Yönelik Yaptırımlar Kaldırıldı
Donald Trump, dün gece saatlerinde yaptığı açıklamada Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten sonra kaldırdığını belirtti.
Suriye Dışişleri Bakanı'nın Açıklaması
Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Trump'ın ülkesine yönelik yaptırımları kaldıracaklarına ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti ve bu gelişmeyi "Suriye halkı için tarihi dönüm noktası" olarak değerlendirdi.