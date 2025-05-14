Trump, Şara ve Erdoğan Ortadoğu Zirvesinde Görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump, Selman ve Şara ile çevrimiçi bir toplantıda bir araya geldi. Liderler, uluslararası gündemi değerlendirmek ve bölgesel gelişmeleri ele almak amacıyla çevrimiçi olarak görüştüler. Bu toplantı, bölgedeki diplomatik ilişkilerin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Görüşmede, liderler arasında karşılıklı fikir alışverişi yapıldı ve iş birliği olanakları masaya yatırıldı.

ABD Başkanı Trump ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara Riyad'da Buluştu

ABD Başkanı Donald Trump ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Al Şara, Riyad'da bir araya geldi. ABD basınında çıkan haberlerde, Trump'ın Şara'ya bir "Merhaba" demek istediği ifade edilmişti.

Çevrimiçi Görüşmeye Katılan Liderler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Donald Trump

Ahmet Al Şara

Prens Selman

Ziyaretin İkinci Ayağı: Katar

Trump, Şara ile yaptığı görüşme sonrası programı kapsamında bugün Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) oluşan KİK'in zirvesine katılacak. Ardından Ortadoğu turunun ikinci ayağı olan Katar'a geçecek.

Suriye'ye Yönelik Yaptırımlar Kaldırıldı

Donald Trump, dün gece saatlerinde yaptığı açıklamada Suriye'ye yönelik ekonomik yaptırımları Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştükten sonra kaldırdığını belirtti.

Suriye Dışişleri Bakanı'nın Açıklaması

Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Trump'ın ülkesine yönelik yaptırımları kaldıracaklarına ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti ve bu gelişmeyi "Suriye halkı için tarihi dönüm noktası" olarak değerlendirdi.