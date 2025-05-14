Sahte Kimlikle Ehliyet Alanlara Operasyon: 12 Zanlı Gözaltında

Konya merkezli olarak 3 ilde ehliyet alımında usulsüzlük yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda, 12 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sürücü belgesi alamayanların, para karşılığında ehliyet sahibi olmalarını sağladıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, Konya, Şanlıurfa ve Gaziantep'te belirlenen adreslere düzenlediği eş zamanlı operasyonda, 12 zanlıyı yakaladı. Yapılan aramalarda ele geçirilen 5 sürücü belgesi, kimlik kartı ve çeşitli dijital materyallere el konuldu.

Operasyonun Detayları

Organize şekilde hareket ettikleri belirlenen şüphelilerin, sürücü belgesi alamayan adayları ilçe nüfus müdürlüklerine yönlendirerek, montajlanmış fotoğrafla sahte kimlik kartı çıkarttıkları tespit edildi.

Bu kişileri anlaştıkları sürücü kurslarına kayıt yaptırdıkları, çıkartılan sahte kimlik ve sınav belgeleriyle, "joker" olarak adlandırılan başka kişileri sınava sokarak, sürücü adaylarına ehliyet almaya hak kazandırdıkları belirlendi.

Gözaltı Süreci

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.