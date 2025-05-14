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Doğu Karadeniz'den 35 Milyon Dolarlık Türk Somonu İhracatı

Doğu Karadeniz'den yılın ilk dört ayında 35 milyon doları aşan Türk somonu ihracatı gerçekleşti. En çok ihracat Rusya'ya yapıldı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mayıs 2025 12:05, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2025 12:03
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Doğu Karadeniz'den 35 Milyon Dolarlık Türk Somonu İhracatı

Doğu Karadeniz'den ocak-nisan döneminde 35 milyon 850 bin 664 dolar değerinde Türk somonu ihracatı gerçekleştirildi. Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği Su Ürünleri Sektör Komitesi Başkanı İsmail Kobya, bölgeden yılın ilk dört ayında 5 bin 249 ton Türk somonu ihraç edildiğini belirtti. Bu ihracattan elde edilen gelir ise 35 milyon 850 bin 664 dolar oldu. Ayrıca, bu dönemde bölgeden 12 ülkeye Türk somonu dış satımı yapıldı.

Başlıca İhracat Yapılan Ülkeler

  • Rusya Federasyonu: 23 milyon 257 bin 884 dolar
  • Japonya: 6 milyon 103 bin 117 dolar
  • Belarus: 3 milyon 321 bin 887 dolar
  • Birleşik Arap Emirlikleri ve Endonezya'ya da Türk somonu satışı gerçekleştirildi.

Trabzon'un İhracattaki Payı

Bölge ihracatının %77'si Trabzon'dan gerçekleştirildi. Trabzon'dan söz konusu dönemde 9 ülkeye 3 bin 978 ton Türk somonu ihraç edildi ve bu ihracattan 27 milyon 518 bin 674 dolar gelir elde edildi. Trabzon'dan en fazla Türk somonu dış satımı yapılan ülkeler ise Rusya Federasyonu, Japonya ve Belarus oldu.

İhracat Hedefleri ve Çalışmalar

Kobya, Türk somonundan beklentilerinin yüksek olduğunu ve ihracatı artırmak için özveriyle çalıştıklarını vurguladı. Bölgenin ihracat potansiyelinin daha da artması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

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