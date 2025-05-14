Sağlık Bakanı Memişoğlu: Sağlıklı Toplum İçin Çalışıyoruz

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, toplumun sağlıklı kalmasının önemine dikkat çekerek, "Biz sağlıklı toplum için uğraşıyoruz, sağlıklı Türkiye Yüzyılı için uğraşıyoruz." dedi. Sağlık alanında yapılan çalışmaların temel amacının, toplumun genel sağlığını korumak ve geliştirmek olduğunu vurguladı. Bu kapsamda, özellikle kilo sorununa ve toplumda yaygın olan bazı alışkanlıklara karşı farkındalık oluşturmanın gerekliliğine değindi. Sağlıklı bir gelecek için hem bireylerin hem de toplumun bilinçlenmesinin önemine işaret etti.

Sağlıklı Toplum İçin Çalışmalar

Kemal Memişoğlu, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Toplumda kilo sorununun bulunduğunu belirterek, bu konuda çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü ifade etti.

Farkındalık Oluşturulacak Konular

Kilo anlamında toplumsal farkındalık

anlamında toplumsal farkındalık Bağımlılık ile mücadele

ile mücadele Sezaryen oranlarının azaltılması

Bakan Memişoğlu, bu konularda farkındalık yaratmaya devam edeceklerini ve basın mensuplarının da bu sürece katkı sağlamasını beklediklerini belirtti. "Sizlere de söyletmeye devam edeceğiz." ifadesiyle, toplumsal bilincin artırılması için medya desteğinin önemini vurguladı.