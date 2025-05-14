Dolar günü düşüşle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:

SALI ÇARŞAMBA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 38,7700 38,7710 38,7380 38,7390 Avro 43,2370 43,2380 43,4670 43,4680 Sterlin 51,3300 51,3400 51,6200 51,6400 İsviçre frangı 46,0700 46,0800 46,2000 46,2100 ANKARA ABD doları 38,7400 38,8200 38,7080 38,7880 Avro 43,1970 43,2770 43,4270 43,5070 Sterlin 51,2700 51,4800 51,5600 51,7700