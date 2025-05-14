Dolar günü düşüşle kapattı
Güne yatay başlayan dolar, günü 38,73 TL'ye gerileyerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mayıs 2025 17:49, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2025 17:49
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|38,7700
|38,7710
|38,7380
|38,7390
|Avro
|43,2370
|43,2380
|43,4670
|43,4680
|Sterlin
|51,3300
|51,3400
|51,6200
|51,6400
|İsviçre frangı
|46,0700
|46,0800
|46,2000
|46,2100
|ANKARA
|ABD doları
|38,7400
|38,8200
|38,7080
|38,7880
|Avro
|43,1970
|43,2770
|43,4270
|43,5070
|Sterlin
|51,2700
|51,4800
|51,5600
|51,7700