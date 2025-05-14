Rize-Artvin Havalimanı'nda İkinci ILS Sistemi Kuruldu

Rize-Artvin Havalimanı'nda zorlu hava koşullarında uçaklara iniş kolaylığı sağlayacak ikinci Aletli İniş Sistemi (ILS) kurulumu başarıyla tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, deniz dolgusu üzerine inşa edilen ve 14 Mayıs 2022'den bu yana hizmet veren havalimanının teknik altyapısının daha da güçlendirildiğini belirtti. Havalimanı, bulut tavanının alçak, sis ve yoğun yağışın sık görüldüğü bir coğrafyada yer alıyor. Bu nedenle, ikinci ILS sistemi ile uçakların zorlu hava koşullarında güvenli inişi sağlanacak.

Teknik Altyapı ve Yeni Sistemler

İkinci ILS Sistemi: Uçuş kontrolleri 19 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen sistem, tüm testleri başarıyla geçti ve Haziran ayında havacılık bilgi yayınına (AIP) dahil edilerek aktif olarak kullanılacak.

Uçuş kontrolleri 19 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirilen sistem, tüm testleri başarıyla geçti ve Haziran ayında havacılık bilgi yayınına (AIP) dahil edilerek aktif olarak kullanılacak. CAT II Aydınlatma Sistemi: Kurulum ve testleri başarıyla tamamlanan sistem, özellikle görüşün kısıtlı olduğu hava koşullarında iniş emniyetini artırıyor ve şu anda faal durumda.

Havalimanının Özellikleri