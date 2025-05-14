NATO'dan PKK'nın Silah Bırakma Kararına Önemli Değerlendirme

'Bıçak parası' aldığı öne sürülen profesör ile sekreteri gözaltında
'Bıçak parası' aldığı öne sürülen profesör ile sekreteri gözaltında
Yarınların Temelini Sağlam Atıyoruz!
Yarınların Temelini Sağlam Atıyoruz!
Sponsorlu İçerik
Erdoğan'dan çiftçilere destek açıklaması: Yıl sonunda 135 milyar lirayı bulacak
Erdoğan'dan çiftçilere destek açıklaması: Yıl sonunda 135 milyar lirayı bulacak
Hasan Ekici ve 4 Belediye Başkanı AK Parti'ye Katıldı
Hasan Ekici ve 4 Belediye Başkanı AK Parti'ye Katıldı
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Zorunlu Eğitim Açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Zorunlu Eğitim Açıklaması
Adalet Bakanı Tunç: Öcalan'a Umut Hakkı Söz Konusu Değil
Adalet Bakanı Tunç: Öcalan'a Umut Hakkı Söz Konusu Değil
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Sağlıklı Toplum İçin Çalışıyoruz
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Sağlıklı Toplum İçin Çalışıyoruz
Şimşek: PKK'nın Silah Bırakması Ekonomiye Katkı Sağlar
Şimşek: PKK'nın Silah Bırakması Ekonomiye Katkı Sağlar
Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret ve Emeklilik Hakkında Açıklama
Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret ve Emeklilik Hakkında Açıklama
Servis Minibüsü Kazası: 8'i Öğrenci 9 Yaralı
Servis Minibüsü Kazası: 8'i Öğrenci 9 Yaralı
Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 109 oldu
Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 109 oldu
Erdoğan: Tarım Sigortası ile ÇKS'nin önemini bir kez daha gördük
Erdoğan: Tarım Sigortası ile ÇKS'nin önemini bir kez daha gördük
Yıldırım Düşmesi Sonucu Bir Asker Şehit Oldu
Yıldırım Düşmesi Sonucu Bir Asker Şehit Oldu
Peynirde mantar ilacı, baharatta yasaklı boya kullanmışlar!
Peynirde mantar ilacı, baharatta yasaklı boya kullanmışlar!
Motorin Fiyatlarına Zam Geliyor
Motorin Fiyatlarına Zam Geliyor
Kiralık Konutlarda En Pahalı ve En Ucuz İller Hangileri?
Kiralık Konutlarda En Pahalı ve En Ucuz İller Hangileri?
Türkiye-AB Ekonomik İş Birliğinde Yeni Dönem ve Fırsatlar
Türkiye-AB Ekonomik İş Birliğinde Yeni Dönem ve Fırsatlar
Meteoroloji'den 7 İle Sarı Alarm: Kuvvetli Sağanak Uyarısı
Meteoroloji'den 7 İle Sarı Alarm: Kuvvetli Sağanak Uyarısı
Bakan Kurum: Akdeniz Depreminde Olumsuz Durum Yok
Bakan Kurum: Akdeniz Depreminde Olumsuz Durum Yok
Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem
14 Mayıs 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
14 Mayıs 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
375 sayılı KHK'de değişiklikler içeren teklif Genel Kurul'da
375 sayılı KHK'de değişiklikler içeren teklif Genel Kurul'da
Kaçak villasını yıkımdan böyle kaçırdı
Kaçak villasını yıkımdan böyle kaçırdı
Valilik Açıkladı: Boğaziçi'nde Göstericiler Polise Saldırdı
Valilik Açıkladı: Boğaziçi'nde Göstericiler Polise Saldırdı
Eşi ve iki çocuğu yangında ölmüştü: İtfaiye eri tutuklandı
Eşi ve iki çocuğu yangında ölmüştü: İtfaiye eri tutuklandı
Protokol imzalandı: Cezaevinden çıkacaklara iş desteği
Protokol imzalandı: Cezaevinden çıkacaklara iş desteği
İÜ, İmamoğlu'nun diplomasının iptali kararını tebliğ etti
İÜ, İmamoğlu'nun diplomasının iptali kararını tebliğ etti
Öğrenci Kulübüne Linç Girişimi! Boğaziçi'nden Açıklama
Öğrenci Kulübüne Linç Girişimi! Boğaziçi'nden Açıklama
TÜİK Açıkladı: 2024'te Doğum Oranlarında Rekor Düşüş!
TÜİK Açıkladı: 2024'te Doğum Oranlarında Rekor Düşüş!
Bakan Tunç: 75 bin 219 hükümlü ve tutuklu eğitim görüyor
Bakan Tunç: 75 bin 219 hükümlü ve tutuklu eğitim görüyor
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

NATO'dan PKK'nın Silah Bırakma Kararına Önemli Değerlendirme

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, PKK'nın silah bırakma kararını çok önemli bir gelişme olarak değerlendirdi ve Türkiye'nin rolünü övdü.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mayıs 2025 14:30, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2025 14:31
Yazdır
NATO'dan PKK'nın Silah Bırakma Kararına Önemli Değerlendirme

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, PKK'nın fesih ve silah bırakma kararını değerlendirerek, bunun çok ama çok önemli bir gelişme olduğunu ifade etti. Rutte, bu gelişmenin bölgesel güvenlik ve istikrar açısından büyük bir adım olduğunu vurguladı. Ayrıca, Türkiye'nin NATO içindeki konumuna ve liderliğine de dikkat çekti.

Rutte'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Övgü

Mark Rutte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı övgü dolu sözlerle anlattı. Rutte, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO içinde inanılmaz bir lider ve meslektaşları tarafından gerçekten saygı duyulan bir isim" ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, Türkiye'nin NATO'daki etkin rolüne işaret ediyor.

Türkiye'nin Barış Müzakerelerindeki Rolü

"Türkiye, Barış Müzakerelerinde Büyük Bir Rol Oynuyor"

Rutte, İstanbul Barış Müzakereleri'ne de değinerek, "Ukrayna meselesini gerçekten daha iyi bir noktaya getirmek için bir fırsat penceresi var ve Türkiye burada büyük bir rol oynuyor" dedi. Türkiye'nin barış müzakerelerinde üstlendiği arabulucu rolün, bölgesel istikrar için kritik bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Eurofighter Satışına Tam Destek

NATO Genel Sekreteri, Türkiye'ye Eurofighter satışı konusunda müttefiklere çağrıda bulunarak, "Bir müttefikten diğerine silah satışında kısıtlama getirmemeye teşvik ediyorum" ifadelerini kullandı. Rutte, Türk savunma sanayisinin tüm ittifak için büyük önem taşıdığını belirtti.

PKK'nın Silah Bırakma Kararı

  • PKK'nın fesih ve silah bırakma kararı çok önemli bir gelişme olarak değerlendirildi.
  • Türkiye'nin NATO içinde terör saldırılarından en çok etkilenen müttefiklerden biri olduğu vurgulandı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber