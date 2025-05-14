Antalya'da NATO Toplantısı: Türkiye'nin Güvenlik Katkıları

'Bıçak parası' aldığı öne sürülen profesör ile sekreteri gözaltında
'Bıçak parası' aldığı öne sürülen profesör ile sekreteri gözaltında
Yarınların Temelini Sağlam Atıyoruz!
Yarınların Temelini Sağlam Atıyoruz!
Sponsorlu İçerik
Erdoğan'dan çiftçilere destek açıklaması: Yıl sonunda 135 milyar lirayı bulacak
Erdoğan'dan çiftçilere destek açıklaması: Yıl sonunda 135 milyar lirayı bulacak
Hasan Ekici ve 4 Belediye Başkanı AK Parti'ye Katıldı
Hasan Ekici ve 4 Belediye Başkanı AK Parti'ye Katıldı
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Zorunlu Eğitim Açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Zorunlu Eğitim Açıklaması
Adalet Bakanı Tunç: Öcalan'a Umut Hakkı Söz Konusu Değil
Adalet Bakanı Tunç: Öcalan'a Umut Hakkı Söz Konusu Değil
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Sağlıklı Toplum İçin Çalışıyoruz
Sağlık Bakanı Memişoğlu: Sağlıklı Toplum İçin Çalışıyoruz
Şimşek: PKK'nın Silah Bırakması Ekonomiye Katkı Sağlar
Şimşek: PKK'nın Silah Bırakması Ekonomiye Katkı Sağlar
Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret ve Emeklilik Hakkında Açıklama
Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret ve Emeklilik Hakkında Açıklama
Servis Minibüsü Kazası: 8'i Öğrenci 9 Yaralı
Servis Minibüsü Kazası: 8'i Öğrenci 9 Yaralı
Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 109 oldu
Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 109 oldu
Erdoğan: Tarım Sigortası ile ÇKS'nin önemini bir kez daha gördük
Erdoğan: Tarım Sigortası ile ÇKS'nin önemini bir kez daha gördük
Yıldırım Düşmesi Sonucu Bir Asker Şehit Oldu
Yıldırım Düşmesi Sonucu Bir Asker Şehit Oldu
Peynirde mantar ilacı, baharatta yasaklı boya kullanmışlar!
Peynirde mantar ilacı, baharatta yasaklı boya kullanmışlar!
Motorin Fiyatlarına Zam Geliyor
Motorin Fiyatlarına Zam Geliyor
Kiralık Konutlarda En Pahalı ve En Ucuz İller Hangileri?
Kiralık Konutlarda En Pahalı ve En Ucuz İller Hangileri?
Türkiye-AB Ekonomik İş Birliğinde Yeni Dönem ve Fırsatlar
Türkiye-AB Ekonomik İş Birliğinde Yeni Dönem ve Fırsatlar
Meteoroloji'den 7 İle Sarı Alarm: Kuvvetli Sağanak Uyarısı
Meteoroloji'den 7 İle Sarı Alarm: Kuvvetli Sağanak Uyarısı
Bakan Kurum: Akdeniz Depreminde Olumsuz Durum Yok
Bakan Kurum: Akdeniz Depreminde Olumsuz Durum Yok
Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem
14 Mayıs 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
14 Mayıs 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
375 sayılı KHK'de değişiklikler içeren teklif Genel Kurul'da
375 sayılı KHK'de değişiklikler içeren teklif Genel Kurul'da
Kaçak villasını yıkımdan böyle kaçırdı
Kaçak villasını yıkımdan böyle kaçırdı
Valilik Açıkladı: Boğaziçi'nde Göstericiler Polise Saldırdı
Valilik Açıkladı: Boğaziçi'nde Göstericiler Polise Saldırdı
Eşi ve iki çocuğu yangında ölmüştü: İtfaiye eri tutuklandı
Eşi ve iki çocuğu yangında ölmüştü: İtfaiye eri tutuklandı
Protokol imzalandı: Cezaevinden çıkacaklara iş desteği
Protokol imzalandı: Cezaevinden çıkacaklara iş desteği
İÜ, İmamoğlu'nun diplomasının iptali kararını tebliğ etti
İÜ, İmamoğlu'nun diplomasının iptali kararını tebliğ etti
Öğrenci Kulübüne Linç Girişimi! Boğaziçi'nden Açıklama
Öğrenci Kulübüne Linç Girişimi! Boğaziçi'nden Açıklama
TÜİK Açıkladı: 2024'te Doğum Oranlarında Rekor Düşüş!
TÜİK Açıkladı: 2024'te Doğum Oranlarında Rekor Düşüş!
Bakan Tunç: 75 bin 219 hükümlü ve tutuklu eğitim görüyor
Bakan Tunç: 75 bin 219 hükümlü ve tutuklu eğitim görüyor
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Antalya'da NATO Toplantısı: Türkiye'nin Güvenlik Katkıları

NATO Dışişleri Bakanları Antalya'da toplandı. Türkiye, güçlü ordusu ve savunma sanayiiyle Avrupa güvenliğine katkılarını ve terörle mücadeledeki taleplerini dile getirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mayıs 2025 15:11, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2025 15:12
Yazdır
Antalya'da NATO Toplantısı: Türkiye'nin Güvenlik Katkıları

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, "NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı" kapsamında, Türkiye için öncelikli alanlardan birinin İttifak'a mücavir bölgeler ile Orta Doğu'da barış ve istikrarın tesis edilmesi ve hakim kılınması olacağını belirtti. Türkiye, yarın sona erecek olan toplantıya ev sahipliği yapıyor. Antalya'da düzenlenen bu toplantı, Türkiye'nin NATO ve Avrupa-Atlantik güvenliğine verdiği önemi gözler önüne seriyor.

NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nın Önemi

Mayıs 2015'te Müttefik Dışişleri Bakanlarını Antalya'da ağırlayan Türkiye, gelecek sene NATO Zirvesi'ne de ev sahipliği yapacak. Toplantı, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde bugün yapılacak akşam yemeği ile başlayacak ve yarın sabah devam edecek. 24-25 Haziran'da Lahey'de düzenlenecek NATO Zirvesi'nin hazırlıkları da bu toplantıda detaylı şekilde ele alınacak.

Toplantının Gündem Maddeleri

  • Avrupa güvenliğinin bugünü ve geleceği
  • Transatlantik külfet paylaşımı
  • Savunma harcamalarının artırılması
  • Avrupalı müttefiklerin kıtanın güvenliğinde daha fazla rol üstlenmesi
  • Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi ve kalıcı barışa ulaşılması ihtiyacı

Türkiye'nin NATO'ya Katkıları

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliğine ne kadar önemli ve kritik katkılar sağladığının altını çizdi. "Türkiye, güçlü ordusu, modern askeri yetenekleri ve dinamik savunma sanayiiyle Avrupa güvenlik mimarisinin temel bir sütunudur. Türkiye'nin savunma harcamaları, NATO'nun yüzde 2 kriterinin üzerindedir. İttifak'ın harekat ve misyonlarına da önemli personel ve yetenek katkılarımız sürmektedir." ifadelerine yer verildi.

Türkiye'nin Beklentileri ve Talepleri

  • Kapasite ve irade sahibi bir müttefik olarak Türkiye, Avrupa güvenliğinin geleceğine ilişkin muhtelif gayretlerde daha fazla sorumluluk üstlenmeye hazır.
  • "İttifak'a böylesine önemli katkılar sağlayan Türkiye, NATO'ya yönelik ana tehditlerden olan terörizmle mücadelede müttefikler arasında samimi ve hakiki bir dayanışma sergilenmesini talep etmektedir."
  • Müttefikler arasındaki savunma sanayii işbirliği ve ticaretine yönelik engellemelerin tamamen "amasız ve fakatsız" en kısa sürede kaldırılması talebi Türk tarafı tarafından kuvvetli biçimde dile getirilecek.

"Bu toplantının ve haziran ayındaki Lahey Zirvesi'nin müttefikler arasındaki birlik ve dayanışmanın güçlendirilmesine hizmet edeceğine inanıyoruz."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber