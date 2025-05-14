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Trafik Kazasında Öğretmen ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Ankara'da sondaj aracına çarpan otomobilde öğretmen Merve Ünver ve oğlu Batuhan Ünver yaşamını yitirdi. Cenazeleri toprağa verildi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 14 Mayıs 2025 15:21, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2025 15:22
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Trafik Kazasında Öğretmen ve Oğlu Hayatını Kaybetti

Ankara'da meydana gelen trafik kazasında, ilkokul öğretmeni Merve Ünver (35) ve oğlu Batuhan Ünver (9) hayatını kaybetti. Merve Ünver'in, okulda rahatsızlanan oğlunu alıp eve götürürken kaza yaptığı öğrenildi. Bu acı olay, hem aileyi hem de eğitim camiasını derinden üzdü. Kazanın detayları ve cenaze töreniyle ilgili bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Kaza Detayları

Etimesgut ilçesi Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda, saat 16.30 sıralarında Merve Ünver yönetimindeki 06 GA 8590 plakalı otomobil, trafik levhasına ve yol kenarında metro inşaatı için zemin etüt çalışması yapan sondaj aracına çarptı. Kazada sürücü Merve Ünver ile arka koltukta oturan oğlu Batuhan Ünver yaşamlarını yitirdi.

Cenaze Töreni

Ankara Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından yakınları tarafından teslim alınan Merve Ünver ve oğlunun cenazeleri Ahi Mesud Söğüt Camisi'ne getirildi. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından anne ve oğlu, Elvanköy Mezarlığı'nda gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Aile Hakkında Bilgiler

  • Merve Ünver, Sincan Alparslan İlkokulu'nda öğretmenlik yapıyordu.
  • Üç çocuk annesi olan Merve Ünver'in, ilkokula giden oğlu Batuhan'ın rahatsızlanması üzerine okuluna gidip oğlunu aldığı, eve götürürken kazanın yaşandığı öğrenildi.
  • Batuhan'ın ikizinin de aynı okulda eğitim gördüğü bildirildi.

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