Otomobilin çarptığı liseli Kübra öldü, ehliyetsiz sürücü tutuklandı

Kaza, 6 Mayıs'ta Kayapınar ilçesi Mahabat Bulvarı 75'inci Cadde'de meydana geldi. C.G. idaresindeki kiralık otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Kayapınar Fen Lisesi 12'nci sınıf öğrencisi Kübra Sofioğlu'na çarptı. Sofioğlu metrelerce savrulurken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sofioğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi işlemlerinin ardından Dicle ilçesi kırsal Pekmezciler Mahallesi'nde defnedildi. Ehliyetsiz olduğu belirlenen C.G. gözaltına alınıp, tutuklandı.

KÜBRA'NIN ARKADAŞLARI EYLEM YAPTI

Kübra Sofioğlu'nun arkadaşları, kazanın meydana geldiği caddede eylem yaptı. 'Bu bir kaza değil, ihmal', 'Adalet slogan değil' ve 'Kübra'nın sesi ol' yazılı pankartlar açıldı. Öte yandan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde; arkadaşıyla yolun karşısına geçmeye çalışan Sofioğlu'na, süratli şekilde yolda ilerleyen C.G.'nin kullandığı otomobilin çarptığı, Sofioğlu'nun metrelerce savrulduğu yer aldı.