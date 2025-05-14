'Bıçak parası' aldığı öne sürülen profesör ile sekreterine adli kontrol

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı'nda görevli Prof. Dr. U.G. (58) ile sekreteri D.K.'nin rüşvet aldığı ihbarı yapıldı.

Soruşturma kapsamında; Prof. Dr. U.G. ile sekreterinin toplam 14 hastadan ameliyat için 'bıçak parası' adı altında çeşitli miktarlarda rüşvet aldığı öne sürüldü. Prof. Dr. U.G. ve sekreteri D.K., dün polis tarafından gözaltına alındı. Prof. Dr. U.G.'nin ev ve iş yerinde yapılan aramada; 900 bin TL nakit para ve hastalardan alınan ameliyat paralarının not alındığı değerlendirilen ajanda ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Prof. Dr. U.G. ile sekreteri D.K., polisteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından Prof. Dr. U.G. 'irtikap' suçundan tutuklama talebiyle sekreteri D.K. ile birlikte mahkemeye çıkarıldı. Hakim, Prof. Dr. U.G. ve sekreteri D.K.'nin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmalarına karar verdi.