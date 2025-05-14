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Valiliğin İtirazını Mahkeme Kabul Etti: O İlde Ekmek 10 TL'ye Düştü

Samsun'da Valilik tarafından ekmek zammına yapılan itiraz, mahkeme tarafından kabul edildi. 12,5 TL'den satılan 210 gramlık ekmeğin fiyatı artık 10 TL'den raflardaki yerini alacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 14 Mayıs 2025 16:36, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2025 16:58
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Valiliğin İtirazını Mahkeme Kabul Etti: O İlde Ekmek 10 TL'ye Düştü

Samsun Valiliği tarafından ekmek zammına yapılan itirazın ardından açılan dava sonucunda, kentte ekmeğin fiyatı 12,5 liradan 10 liraya düşürüldü. Yeni fiyat tarifesinin yarın yürürlüğe gireceği bildirildi. Şubat ayında 200 gram ekmeğin 12,5 liradan satılmasına yönelik zamlı tarifeye yapılan itiraz sonrası konu mahkemeye taşındı ve mahkeme, zammı iptal ederek valiliğin itirazını haklı buldu. Karar sonrası kentte 210 gram ekmeğin fiyatı 10 liraya indirildi.

Mahkeme Kararı ve Uygulama Süreci

Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüp Güler, fırıncılara tebligatların yapıldığını ve yeni fiyat tarifesinin yarından itibaren uygulanacağını açıkladı. Güler, şubat ayında yapılan fiyat tarifesine valiliğin itiraz ettiğini ve mahkeme sürecinin ardından verilen karara uyacaklarını belirtti.

Fırıncıların Durumu ve Maliyet Artışları

Güler, fırıncıların bu karar sonrası zarar edeceğini vurgulayarak, "Alınan zam kararına göre 210 gram ekmek 12,5 liradan satılıyordu. Valilik bu karara itiraz etti. Sürecin sonunda konu mahkemeye taşındı. Mahkeme de zamlı fiyat tarifesini iptal etti. Mahkeme bu karara vardı. Mahkeme kararına diyecek bir şeyimiz yok." dedi.

  • Girdi maliyetlerinin her geçen gün arttığına dikkat çekildi.
  • Bu fiyat tarifesinin çevre illerde 5-6 aydır uygulandığı belirtildi.
  • Acil olarak yeniden komisyonların toplanıp yeni fiyat tarifesi başvurusu yapılacağı ifade edildi.
  • Ekmek en önemli gıda maddesi olarak vurgulandı.
  • Un fiyatları ve asgari ücretin artmasıyla maliyetlerin yükseldiği belirtildi.

Güler, fırıncılara tebligatların yapıldığını ve yeni fiyat ile gramaj ayarlaması yapılana kadar 210 gram ekmeğin 10 liradan satılacağını söyledi.


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