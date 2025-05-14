Başıboş köpek 5 yaşındaki çocuğa saldırdı

Olay, Kastamonu'nun Tosya ilçesi Karasapaca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokakta oyun oynayan 5 yaşındaki B.K., sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı. Köpek saldırdığı çocuğun kalçasını ısırdı. Annesinin müdahalesiyle köpeğin saldırısından kurtarılan çocuk, Tosya Devlet Hastanesine götürülerek tedavi edildi.

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