Sakarya'da Aynı Okulda 2 Gün Arayla İki Acı Kayıp!
Sakarya'da Aynı Okulda 2 Gün Arayla İki Acı Kayıp!
Yarınların Temelini Sağlam Atıyoruz!
Yarınların Temelini Sağlam Atıyoruz!
Sponsorlu İçerik
Aile Yapısı Değişiyor: Tek Kişilik Hanelerde Rekor Artış!
Aile Yapısı Değişiyor: Tek Kişilik Hanelerde Rekor Artış!
Vatandaşlardan TBMM'ye 2 Yılda 18 Bin 949 Dilekçe
Vatandaşlardan TBMM'ye 2 Yılda 18 Bin 949 Dilekçe
Listeye 25 Yeni Ürün Eklendi! Etli Ekmekte Sakatat Çıktı
Listeye 25 Yeni Ürün Eklendi! Etli Ekmekte Sakatat Çıktı
Valiliğin İtirazını Mahkeme Kabul Etti: O İlde Ekmek 10 TL'ye Düştü
Valiliğin İtirazını Mahkeme Kabul Etti: O İlde Ekmek 10 TL'ye Düştü
Dört İlçenin Yargı Sınırları Değiştirildi
Dört İlçenin Yargı Sınırları Değiştirildi
'Bıçak parası' aldığı öne sürülen profesör ile sekreterine adli kontrol
'Bıçak parası' aldığı öne sürülen profesör ile sekreterine adli kontrol
Erdoğan: İklim krizinin etkilerini daha fazla hissetmeye başladık
Erdoğan: İklim krizinin etkilerini daha fazla hissetmeye başladık
Hasan Ekici ve 4 Belediye Başkanı AK Parti'ye Katıldı
Hasan Ekici ve 4 Belediye Başkanı AK Parti'ye Katıldı
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Zorunlu Eğitim Açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Zorunlu Eğitim Açıklaması
Adalet Bakanı Tunç: Öcalan'a Umut Hakkı Söz Konusu Değil
Adalet Bakanı Tunç: Öcalan'a Umut Hakkı Söz Konusu Değil
Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret ve Emeklilik Hakkında Açıklama
Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret ve Emeklilik Hakkında Açıklama
Servis Minibüsü Kazası: 8'i Öğrenci 9 Yaralı
Servis Minibüsü Kazası: 8'i Öğrenci 9 Yaralı
Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 109 oldu
Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 109 oldu
Erdoğan: Tarım Sigortası ile ÇKS'nin önemini bir kez daha gördük
Erdoğan: Tarım Sigortası ile ÇKS'nin önemini bir kez daha gördük
Yıldırım Düşmesi Sonucu Bir Asker Şehit Oldu
Yıldırım Düşmesi Sonucu Bir Asker Şehit Oldu
Peynirde mantar ilacı, baharatta yasaklı boya kullanmışlar!
Peynirde mantar ilacı, baharatta yasaklı boya kullanmışlar!
Motorin Fiyatlarına Zam Geliyor
Motorin Fiyatlarına Zam Geliyor
Kiralık Konutlarda En Pahalı ve En Ucuz İller Hangileri?
Kiralık Konutlarda En Pahalı ve En Ucuz İller Hangileri?
Türkiye-AB Ekonomik İş Birliğinde Yeni Dönem ve Fırsatlar
Türkiye-AB Ekonomik İş Birliğinde Yeni Dönem ve Fırsatlar
Meteoroloji'den 7 İle Sarı Alarm: Kuvvetli Sağanak Uyarısı
Meteoroloji'den 7 İle Sarı Alarm: Kuvvetli Sağanak Uyarısı
Bakan Kurum: Akdeniz Depreminde Olumsuz Durum Yok
Bakan Kurum: Akdeniz Depreminde Olumsuz Durum Yok
Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem
14 Mayıs 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
14 Mayıs 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
375 sayılı KHK'de değişiklikler içeren teklif Genel Kurul'da
375 sayılı KHK'de değişiklikler içeren teklif Genel Kurul'da
Kaçak villasını yıkımdan böyle kaçırdı
Kaçak villasını yıkımdan böyle kaçırdı
Valilik Açıkladı: Boğaziçi'nde Göstericiler Polise Saldırdı
Valilik Açıkladı: Boğaziçi'nde Göstericiler Polise Saldırdı
Eşi ve iki çocuğu yangında ölmüştü: İtfaiye eri tutuklandı
Eşi ve iki çocuğu yangında ölmüştü: İtfaiye eri tutuklandı
Protokol imzalandı: Cezaevinden çıkacaklara iş desteği
Protokol imzalandı: Cezaevinden çıkacaklara iş desteği
Ana sayfaHaberler Yaşam

Aile Yapısı Değişiyor: Tek Kişilik Hanelerde Rekor Artış!

Türkiye'de ortalama hanehalkı büyüklüğü 16 yılda 4 kişiden 3,11'e düştü. Tek kişilik hanehalklarının oranı rekor seviyeye ulaştı. Hangi illerde aileler küçülüyor, nerede geniş aileler hala yaygın? Detaylar haberimizde...

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Mayıs 2025 18:16, Son Güncelleme : 14 Mayıs 2025 18:19
Yazdır
Aile Yapısı Değişiyor: Tek Kişilik Hanelerde Rekor Artış!

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına göre, Türkiye'de 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğü, azalma eğilimi göstererek 2024 yılında 3,11 kişiye düştü. Bu değişim, aile yapısında ve hanehalkı tiplerinde önemli farklılıklar ortaya koydu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2024 yılı verileri, ailelerin yapısı, çocuk ve yaşlı oranları, akraba evlilikleri, konut sahipliği ve yoksulluk gibi birçok konuda detaylı bilgiler sunuyor. Hanehalkı büyüklüğünün en yüksek olduğu il Şırnak olurken, tek kişilik hanehalklarının oranı da yıllar içinde artış gösterdi. Ayrıca, teknolojik cihazların yaygınlaşması ve konut sorunları da dikkat çekici başlıklar arasında yer aldı.

Hanehalkı Büyüklüğü ve Dağılımı

  • Şırnak, ortalama 4,85 kişi ile en yüksek hanehalkı büyüklüğüne sahip il oldu.
  • En düşük ortalama ise 2,53 kişi ile Giresun ve Çanakkale'de görüldü.

Tek Kişilik ve Geniş Aileler

  • Tek kişilik hanehalklarının oranı 2016'da %14,9 iken 2024'te %20'ye yükseldi.
  • Geniş aileden oluşan hanehalklarının oranı ise %13,3 oldu.
  • Çekirdek aile bulunmayan birden fazla kişiden oluşan hanehalklarının oranı %3,2'ye çıktı.

İllere Göre Hanehalkı Tipleri

  • Gümüşhane, tek kişilik hanehalklarının en yüksek olduğu il (%31,7).
  • Batman, en düşük orana sahip il (%11,1).
  • Gaziantep, tek çekirdek aileden oluşan hanehalklarının en yüksek olduğu il (%71,4).
  • Tunceli, bu oranın en düşük olduğu il (%50,5).

Tek Ebeveyn ve Çocuklardan Oluşan Haneler

  • Bingöl, tek ebeveyn ve çocuklardan oluşan hanehalklarının en yüksek olduğu il (%13,5).
  • Ardahan, bu oranın en düşük olduğu il (%8).

Çocuk ve Yaşlı Nüfusun Hanelerdeki Durumu

  • 0-17 yaş grubunda en az bir çocuk bulunan hanehalkı oranı: %42,8.
  • En az bir yaşlı fert bulunan hanelerin oranı: %25,3.
  • Tek başına yaşayan yaşlı fert sayısı: 1 milyon 750 bin 900.

Akraba Evlilikleri ve Dağılımı

  • Akraba evliliği oranı: 2024'te %3,3'e geriledi.
  • Mardin, akraba evliliği oranının en yüksek olduğu il (%19,9).
  • Edirne, bu oranın en düşük olduğu il (%1,2).

Bireylerin Mutluluk Kaynağı ve Aile Yapısı

  • Bireylerin %72,9'u mutluluk kaynağı olarak ailelerini gösterdi.
  • %13,2'si çocuklarını, %4,2'si kendisini, %3,4'ü eşini belirtti.

Çocukların Durumu ve Koruyucu Aileler

  • Baba vefat etmiş çocuk sayısı: 258 bin 515.
  • Annesi vefat etmiş çocuk sayısı: 81 bin 373.
  • Koruyucu aile yanında bakımı sağlanan çocuk sayısı: 10 bin 430.
  • Evlat edindirilen çocuk sayısı: 589.

Boşanma ve Çocukların Velayeti

  • Boşanma olaylarından etkilenen çocuk sayısı: 186 bin 536.
  • Çocukların velayetinin %74,4'ü anneye, %25,6'sı babaya verildi.

Bilişim Teknolojileri ve Konut Durumu

  • Evden internete erişim oranı: %96,4'e yükseldi.
  • Taşınabilir bilgisayar bulunan hanelerin oranı: %45,2.
  • Cep telefonu/akıllı telefon bulunan hanelerin oranı: %99,6.

Yoksulluk ve Konut Sorunları

  • Yoksulluk oranı: %21,2 olarak gerçekleşti.
  • Kendine ait konutta yaşayanların oranı: %56,1.
  • Konutunda sızdıran çatı, nemli duvar gibi sorun yaşayanların oranı: %31,3.
  • Nüfusun %30,2'si izolasyondan dolayı ısınma sorunu yaşadı.
  • %21,7'si çevresel sorunlarla karşılaştı.


Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber