Nevşehir'de balkondan düşen kadın hayatını kaybetti

350 Evler Mahallesi Ali Dirikoç Bulvarı'ndaki bir apartmanın 4'ncü katındaki dairede ikamet eden İpek Ö. (35), balkondan düştü.

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