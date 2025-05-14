Dumandan zehirlenen karı- koca ölü bulundu

Olay, saat 19.30 sıralarında merkez Meram ilçesi Dere Mahallesi Çınar Sokak'taki tek katlı müstakil evde meydana geldi. Ahmet Basal'ın evine giden yakınları, mahalledeki elektriklerin arıza nedeniyle kesik olması üzerine pencereden baktığında zeminde yatan Basal'ın cep telefonun ekran ışığını gördü. Durumdan şüphelenen yakınları, camı kırıp içeri girdi. Evdeki yoğun dumanla karşılaşan yakınları, Ahmet ile diğer odadaki eşi Fadimana Basal'ı hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine eve gelen ekiplerce yapılan ilk incelemede, Basal çiftinin yoğun dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.