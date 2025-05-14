Victor Osimhen, Galatasaray tarihine geçti

Kamu İşçilerine zam görüşmelerinde 3. toplantı tarihi belli oldu
Kamu İşçilerine zam görüşmelerinde 3. toplantı tarihi belli oldu
Faizsiz Peşinatsız Araç Sahibi Olun!
Faizsiz Peşinatsız Araç Sahibi Olun!
Sponsorlu İçerik
ABD'den Türkiye'ye füze satışına onay
ABD'den Türkiye'ye füze satışına onay
Yangın Faciasında Yeni Detay: İtfaiyeci, Ağır Uyku İlacı Aramış
Yangın Faciasında Yeni Detay: İtfaiyeci, Ağır Uyku İlacı Aramış
İstanbul'da suya yüzde 10 zam geldi
İstanbul'da suya yüzde 10 zam geldi
'Erdoğan, rozet taktığı vekili tanımadı' iddiası yalanlandı
'Erdoğan, rozet taktığı vekili tanımadı' iddiası yalanlandı
Ali Yalçın'dan 'Vergi' Önerisi: 3 Çocuklu Memura %10 Vergi İndirimi
Ali Yalçın'dan 'Vergi' Önerisi: 3 Çocuklu Memura %10 Vergi İndirimi
Sakarya'da Aynı Okulda 2 Gün Arayla İki Acı Kayıp!
Sakarya'da Aynı Okulda 2 Gün Arayla İki Acı Kayıp!
Aile Yapısı Değişiyor: Tek Kişilik Hanelerde Rekor Artış!
Aile Yapısı Değişiyor: Tek Kişilik Hanelerde Rekor Artış!
Vatandaşlardan TBMM'ye 2 Yılda 18 Bin 949 Dilekçe
Vatandaşlardan TBMM'ye 2 Yılda 18 Bin 949 Dilekçe
Listeye 25 Yeni Ürün Eklendi! Etli Ekmekte Sakatat Çıktı
Listeye 25 Yeni Ürün Eklendi! Etli Ekmekte Sakatat Çıktı
Valiliğin İtirazını Mahkeme Kabul Etti: O İlde Ekmek 10 TL'ye Düştü
Valiliğin İtirazını Mahkeme Kabul Etti: O İlde Ekmek 10 TL'ye Düştü
Dört İlçenin Yargı Sınırları Değiştirildi
Dört İlçenin Yargı Sınırları Değiştirildi
'Bıçak parası' aldığı öne sürülen profesör ile sekreterine adli kontrol
'Bıçak parası' aldığı öne sürülen profesör ile sekreterine adli kontrol
Erdoğan: İklim krizinin etkilerini daha fazla hissetmeye başladık
Erdoğan: İklim krizinin etkilerini daha fazla hissetmeye başladık
Hasan Ekici ve 4 Belediye Başkanı AK Parti'ye Katıldı
Hasan Ekici ve 4 Belediye Başkanı AK Parti'ye Katıldı
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Zorunlu Eğitim Açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Zorunlu Eğitim Açıklaması
Adalet Bakanı Tunç: Öcalan'a Umut Hakkı Söz Konusu Değil
Adalet Bakanı Tunç: Öcalan'a Umut Hakkı Söz Konusu Değil
Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret ve Emeklilik Hakkında Açıklama
Bakan Işıkhan'dan Asgari Ücret ve Emeklilik Hakkında Açıklama
Servis Minibüsü Kazası: 8'i Öğrenci 9 Yaralı
Servis Minibüsü Kazası: 8'i Öğrenci 9 Yaralı
Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 109 oldu
Ankara'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 109 oldu
Erdoğan: Tarım Sigortası ile ÇKS'nin önemini bir kez daha gördük
Erdoğan: Tarım Sigortası ile ÇKS'nin önemini bir kez daha gördük
Yıldırım Düşmesi Sonucu Bir Asker Şehit Oldu
Yıldırım Düşmesi Sonucu Bir Asker Şehit Oldu
Peynirde mantar ilacı, baharatta yasaklı boya kullanmışlar!
Peynirde mantar ilacı, baharatta yasaklı boya kullanmışlar!
Motorin Fiyatlarına Zam Geliyor
Motorin Fiyatlarına Zam Geliyor
Kiralık Konutlarda En Pahalı ve En Ucuz İller Hangileri?
Kiralık Konutlarda En Pahalı ve En Ucuz İller Hangileri?
Türkiye-AB Ekonomik İş Birliğinde Yeni Dönem ve Fırsatlar
Türkiye-AB Ekonomik İş Birliğinde Yeni Dönem ve Fırsatlar
Meteoroloji'den 7 İle Sarı Alarm: Kuvvetli Sağanak Uyarısı
Meteoroloji'den 7 İle Sarı Alarm: Kuvvetli Sağanak Uyarısı
Bakan Kurum: Akdeniz Depreminde Olumsuz Durum Yok
Bakan Kurum: Akdeniz Depreminde Olumsuz Durum Yok
Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem
Akdeniz'de 6 büyüklüğünde deprem
Ana sayfaHaberler Spor

Victor Osimhen, Galatasaray tarihine geçti

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor karşısında attığı 2 golle, bu sezonki gol sayısını 35'e çıkardı ve sarı-kırmızılılarla bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu oldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 14 Mayıs 2025 23:55, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2025 00:01
Yazdır
Victor Osimhen, Galatasaray tarihine geçti

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray, Gaziantep'te Trabzonspor ile oynarken, sarı-kırmızılılarda Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen 2 gol kaydetti. Osimhem, müsabakanın 46 ve 63. dakikalarda rakip fileleri havalandırdı. 26 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını da 35'e çıkardı. Osimhen, Süper Lig'de 24, UEFA Avrupa Ligi'nde 6 ve Türkiye Kupası'nda 5 kez rakip fileleri havalandırdı.

Galatasaray'ın en golcü yabancı oyuncusu oldu

Kişisel olarak en golcü sezonunu geçiren Victor Osimhen, Galatasaray tarihine de geçti. Nijeryalı futbolcu, sarı-kırmızılılarla bir sezonda en çok gol atan yabancı futbolcu olan Mario Jardel'i geçerek, rekorun yeni sahibi oldu. Jardel, 2000-2001 sezonunda çıktığı 43 maçta 34 gol sevinci yaşamıştı.

Osimhen, Süper Lig'de de gol krallığında zirvede yer alıyor.

Maça 11'de başlayan Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen yerini 72. dakikada Dries Mertens'e bıraktı.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber