İstanbul'da rögarda patlama: Sokak trafiğe kapatıldı
İstanbul Bayrampaşa'da altyapı çalışması yürütülen sokaktaki rögarda patlama yaşandı. Ekipler tarafından inceleme başlatılırken sokak da trafiğe kapatıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2025 08:50, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2025 08:56
Belediye ekiplerinin yaklaşık bir aydır altyapı çalışması yaptığı Muratpaşa Mahallesi Orhangazi Sokak'taki rögarda patlama meydana geldi.
Rögar kapağının fırlamasına neden olan patlama nedeniyle sokak sakinleri endişeli anlar yaşadı.
İhbar üzerine adrese polis ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.
Sokak trafiğe kapatılırken, ekipler rögarda ve çevre binalarda gaz ölçümü yaptı.