İstanbul'da rögarda patlama: Sokak trafiğe kapatıldı

Sokak trafiğe kapatılırken, ekipler rögarda ve çevre binalarda gaz ölçümü yaptı.

Rögar kapağının fırlamasına neden olan patlama nedeniyle sokak sakinleri endişeli anlar yaşadı.

Belediye ekiplerinin yaklaşık bir aydır altyapı çalışması yaptığı Muratpaşa Mahallesi Orhangazi Sokak'taki rögarda patlama meydana geldi.

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