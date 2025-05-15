Ukrayna ve ABD Dışişleri Bakanları Antalya'da Buluştu

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na ev sahipliği yapan Antalya'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi. Sybiha, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Antalya'da düzenlenen toplantı çerçevesinde ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştüğünü belirtti.

"Atılacak adımların mantığını detaylı şekilde ele aldık ve yaklaşımlarımızı paylaştık." ifadesini kullanan Sybiha, ABD'ye barış müzakerelerine yönelik katılımı için teşekkür ettiğini aktardı. Sybiha, ABD ile işbirliğini ilerletmeye hazır olduklarını vurgulayarak, "Rusya'nın, Ukrayna'nın yapıcı adımlarına karşılık vermesi kritik önemde. Şu ana kadar bu gerçekleşmedi. Moskova, barışı reddetmenin bir bedeli olduğunu anlamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya-Ukrayna Savaşı ve Müzakereler