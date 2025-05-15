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Ukrayna ve ABD Dışişleri Bakanları Antalya'da Buluştu

Ukrayna ve ABD dışişleri bakanları Antalya'daki NATO toplantısında bir araya geldi. Barış müzakereleri ve işbirliği mesajları öne çıktı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2025 07:25, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2025 07:43
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Ukrayna ve ABD Dışişleri Bakanları Antalya'da Buluştu

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'na ev sahipliği yapan Antalya'da ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bir araya geldi. Sybiha, X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Antalya'da düzenlenen toplantı çerçevesinde ABD'li mevkidaşı Rubio ile görüştüğünü belirtti.

"Atılacak adımların mantığını detaylı şekilde ele aldık ve yaklaşımlarımızı paylaştık." ifadesini kullanan Sybiha, ABD'ye barış müzakerelerine yönelik katılımı için teşekkür ettiğini aktardı. Sybiha, ABD ile işbirliğini ilerletmeye hazır olduklarını vurgulayarak, "Rusya'nın, Ukrayna'nın yapıcı adımlarına karşılık vermesi kritik önemde. Şu ana kadar bu gerçekleşmedi. Moskova, barışı reddetmenin bir bedeli olduğunu anlamalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya-Ukrayna Savaşı ve Müzakereler

  • Rusya'nın Ukrayna'ya 24 Şubat 2022'de başlayan saldırısıyla patlak veren savaşta Ukrayna'nın Donetsk, Luhansk, Herson ve Zaporijya bölgeleri büyük ölçüde ilhak edildi.
  • Kırım'ın 2014'te Rusya tarafından ilhakıyla Ukrayna, topraklarının yaklaşık beşte birinde kontrolü kaybetti.
  • ABD ve Avrupa ülkeleri, Ukrayna'ya geniş ekonomik ve askeri yardımlarda bulunurken, geniş bir alanı ilhak eden Rusya'ya ağır yaptırımlar uyguladı.
  • Belarus'taki görüşmelerin ardından Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları, 10 Mart 2022'de Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya geldi.
  • Türkiye, tarafları 29 Mart 2022'de de İstanbul'da buluşturdu.
  • İstanbul müzakerelerinde tarafların sağladığı uzlaşma, Buça şehrinde sivillerin öldürüldüğü yönündeki suçlamalarla bozulurken, İngiltere ve ABD'nin anlaşmaya karşı çıktığı iddiaları ortaya atıldı.
  • Savaşın şiddetlenmesine karşın barış için çabalarını sürdüren Türkiye, Birleşmiş Milletler'in (BM) de desteğiyle tarafları aynı yıl yeniden bir araya getirerek dünyada geniş yankı uyandıran Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması'nın imzalanmasını sağladı.
  • Her iki tarafla da görüşebilen ender liderlerden olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, barış görüşmeleri için ev sahipliği ve arabuluculuk teklifini sürdürürken ABD'de Donald Trump'ın başkan seçilmesiyle de diplomasi yeniden hareketlilik kazandı.
  • Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Mayıs'ta, 3 yıl önce kesilen doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz olarak 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılması önerisini gündeme getirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ev sahipliği yapmasını talep etti. Ukrayna yönetimi buna olumlu yanıt verirken, uluslararası toplum da İstanbul barış görüşmeleri gündemini memnuniyetle karşıladı.

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