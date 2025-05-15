Bakan Şimşek: Rezerv birikimi yeniden başladı

Programımızın nihai hedefi olan kalıcı fiyat istikrarına ulaşmak için politikalarımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz."

Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, finansal görünümün iyileştiğini belirterek şunları söyledi:

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, rezervlerde 7 hafta sonra görülen iyileşmeyi ve risk primindeki gerilemeyi değerlendirdi.

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