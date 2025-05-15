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Evde Bakım Yardımı Ödemeleri Hesaplara Yatırılmaya Başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 5,4 milyar liralık Evde Bakım Yardımı ödemelerini başlattı. 541 bin vatandaş bu destekten yararlanıyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Mayıs 2025 09:16, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2025 09:17
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Evde Bakım Yardımı Ödemeleri Hesaplara Yatırılmaya Başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu ay toplam 5,4 milyar liralık Evde Bakım Yardımı'nın hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu. Bu yardımdan 541 bin tam bağımlı vatandaş ve ailesi faydalanıyor. Evlerinde bakılan tam bağımlı bireyler ve ailelerine yönelik yapılan Evde Bakım Yardımı ödemeleri, bu ay itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandı. Yardım kapsamında bu ay toplam 5,4 milyar lira ödeme yapılacak.

Evde Bakım Yardımı'nın Amacı ve Kapsamı

Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı'nın 2006 yılında, engelli bireylerin öncelikle aile ortamında desteklenmesi amacıyla başlatıldığını hatırlattı. "Engellilerin, yaşadıkları ortamdan ayrılmadan, aileleriyle birlikte yaşamlarını sürdürmeleri için bu desteği sağlıyoruz. Böylece hem aile birliğini koruyor hem de sosyal bütünlüğü güçlendiriyoruz" dedi.

Yardım Programı Detayları

  • Yardım programı kapsamında aylık ortalama 541 bin vatandaş destek alıyor.
  • Her hak sahibi için bu ay yapılan ödeme tutarı 10 bin 125 lira olarak açıklandı.

Bakan Göktaş, "Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay 5,4 milyar liralık Evde Bakım Yardımı'nı hesaplara yatırmaya başladık. Tüm engelli vatandaşlarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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