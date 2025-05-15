Emlak Katılım'dan Güçlü Finansal Performans ve Yenilikçi Adımlar

Sayıştay: Kapsam Dışı Personele Koruyucu Giyim Alındı, Kamu Zararı Doğdu
Sayıştay: Kapsam Dışı Personele Koruyucu Giyim Alındı, Kamu Zararı Doğdu
Faizsiz Peşinatsız Araç Sahibi Olun!
Faizsiz Peşinatsız Araç Sahibi Olun!
Sponsorlu İçerik
Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Motokurye ve Kadın Şoför Desteği
Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Motokurye ve Kadın Şoför Desteği
Düğün Sezonunda Altın Alırken Sahte Ürünlere Dikkat
Düğün Sezonunda Altın Alırken Sahte Ürünlere Dikkat
Türkiye'nin İlk Hidrojen Vadisinde Üniversitelerden Büyük Katkı
Türkiye'nin İlk Hidrojen Vadisinde Üniversitelerden Büyük Katkı
2 Kamu Kurumu Toplamda 218 Personel Alacak
2 Kamu Kurumu Toplamda 218 Personel Alacak
Nisan ayı tarımda üretici enflasyonu belli oldu
Nisan ayı tarımda üretici enflasyonu belli oldu
Hakan Fidan: NATO Toplantısında Savunma ve Barış Gündemi
Hakan Fidan: NATO Toplantısında Savunma ve Barış Gündemi
Evde Bakım Yardımı Ödemeleri Hesaplara Yatırılmaya Başladı
Evde Bakım Yardımı Ödemeleri Hesaplara Yatırılmaya Başladı
İstanbul'da rögarda patlama: Sokak trafiğe kapatıldı
İstanbul'da rögarda patlama: Sokak trafiğe kapatıldı
Türkiye genelinde sağanak ve kar yağışı bekleniyor
Türkiye genelinde sağanak ve kar yağışı bekleniyor
Akaryakıt Fiyatları: Motorin ve Benzinde Yeni Artışlar
Akaryakıt Fiyatları: Motorin ve Benzinde Yeni Artışlar
Erzurum Narman'da 3,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Erzurum Narman'da 3,2 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
MEB'den 12. Sınıflara Hedef Temelli Destek Eğitimi Dersi
MEB'den 12. Sınıflara Hedef Temelli Destek Eğitimi Dersi
Kahramanmaraş'ta Minibüs Kazası: 6 Jandarma Dahil 22 Yaralı
Kahramanmaraş'ta Minibüs Kazası: 6 Jandarma Dahil 22 Yaralı
Ukrayna ve ABD Dışişleri Bakanları Antalya'da Buluştu
Ukrayna ve ABD Dışişleri Bakanları Antalya'da Buluştu
Kamu İşçilerine zam görüşmelerinde 3. toplantı tarihi belli oldu
Kamu İşçilerine zam görüşmelerinde 3. toplantı tarihi belli oldu
ABD'den Türkiye'ye füze satışına onay
ABD'den Türkiye'ye füze satışına onay
Yangın Faciasında Yeni Detay: İtfaiyeci, Ağır Uyku İlacı Aramış
Yangın Faciasında Yeni Detay: İtfaiyeci, Ağır Uyku İlacı Aramış
İstanbul'da suya yüzde 10 zam geldi
İstanbul'da suya yüzde 10 zam geldi
'Erdoğan, rozet taktığı vekili tanımadı' iddiası yalanlandı
'Erdoğan, rozet taktığı vekili tanımadı' iddiası yalanlandı
Ali Yalçın'dan 'Vergi' Önerisi: 3 Çocuklu Memura %10 Vergi İndirimi
Ali Yalçın'dan 'Vergi' Önerisi: 3 Çocuklu Memura %10 Vergi İndirimi
Sakarya'da Aynı Okulda 2 Gün Arayla İki Acı Kayıp!
Sakarya'da Aynı Okulda 2 Gün Arayla İki Acı Kayıp!
Aile Yapısı Değişiyor: Tek Kişilik Hanelerde Rekor Artış!
Aile Yapısı Değişiyor: Tek Kişilik Hanelerde Rekor Artış!
Vatandaşlardan TBMM'ye 2 Yılda 18 Bin 949 Dilekçe
Vatandaşlardan TBMM'ye 2 Yılda 18 Bin 949 Dilekçe
Listeye 25 Yeni Ürün Eklendi! Etli Ekmekte Sakatat Çıktı
Listeye 25 Yeni Ürün Eklendi! Etli Ekmekte Sakatat Çıktı
Valiliğin İtirazını Mahkeme Kabul Etti: O İlde Ekmek 10 TL'ye Düştü
Valiliğin İtirazını Mahkeme Kabul Etti: O İlde Ekmek 10 TL'ye Düştü
Dört İlçenin Yargı Sınırları Değiştirildi
Dört İlçenin Yargı Sınırları Değiştirildi
'Bıçak parası' aldığı öne sürülen profesör ile sekreterine adli kontrol
'Bıçak parası' aldığı öne sürülen profesör ile sekreterine adli kontrol
Erdoğan: İklim krizinin etkilerini daha fazla hissetmeye başladık
Erdoğan: İklim krizinin etkilerini daha fazla hissetmeye başladık
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Emlak Katılım'dan Güçlü Finansal Performans ve Yenilikçi Adımlar

Emlak Katılım, 164 milyar TL kaynak ve 5,2 milyar TL net kar ile finans sektöründe dikkat çekiyor. Sukuk liderliği ve yeni hizmetlerle büyüyor.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Mayıs 2025 09:24, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2025 09:32
Yazdır
Emlak Katılım'dan Güçlü Finansal Performans ve Yenilikçi Adımlar

Emlak Katılım, güçlü finansal performansı ve yenilikçi stratejileriyle katılım finans sektöründe öne çıkmaya devam ediyor. 2025 yılına istikrarlı bir başlangıç yapan banka, 2025 yılı ilk çeyreğinde ülke ekonomisine 164 Milyar TL kaynak sağlayarak geçen yılın aynı dönemine göre %67'lik bir büyüme elde etti. Net karını %160 artırarak 5,2 Milyar TL seviyesine taşıyan Emlak Katılım, aktif büyüklüğünü 246 Milyar TL'ye ulaştırırken; toplanan fonlarını 175 Milyar TL'ye yükseltti. Aynı dönemde kullandırılan fon büyümesi %75 düzeyinde gerçekleşti.

2025 1. Çeyrek Finansal Verileri

  • Ülke Ekonomisine Katkı: 164 Milyar TL (%67 artış)
  • Net Kar: 5,2 Milyar TL (%160 artış)
  • Kullandırılan Fonlar: 129 Milyar TL (%75 artış)
  • Toplanan Fonlar: 175 Milyar TL (%11 artış)
  • Aktif Büyüklük: 246 Milyar TL (%23 artış)

%100 Özkaynak Karlılığıyla Güçlü Sermaye Yapısı

Emlak Katılım, güçlü sermaye yapısı ve etkin risk yönetimiyle desteklenen istikrarlı operasyonel faaliyetleri sayesinde 2025 yılı ilk çeyreğinde özkaynak karlılığını %100 seviyesinde tamamladı. Bu yüksek performans, kurumun kaynaklarını verimli kullanma becerisini ve karlı büyüme stratejisini ortaya koyarken sürdürülebilir değer üretme vizyonunun da açık bir göstergesi oldu.

Sukuk İhraçlarında Sektör Liderliği

Emlak Katılım, sürdürülebilir finansman uygulamalarında yenilikçi yaklaşımlar ile çalışmalarına devam ederken, farklı sektörlerde girişimcileri destekleyen firmaların faizsiz finans prensiplerine uygun sukuk ihraçlarına da aracılık etmeye devam etti. Katılım finans prensiplerine uygun sermaye piyasası araçlarıyla reel sektöre güçlü destek sunan banka, 2025 yılı ilk çeyreğinde 4,3 milyar TL tutarında şirket sukuku ihracı gerçekleştirdi. Dolaşımdaki toplam 10,6 milyar TL sukuk bakiyesiyle %34'lük pazar payına ulaşan banka, sukuk piyasasındaki liderliğini daha da sağlamlaştırdı.

Sektörde Bir İlk: Katılım Esaslı Bireysel Portföy Saklama Hizmeti

Katılım finans sektöründe ilklere imza atmaya devam eden Emlak Katılım, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan aldığı yetkiyle bireysel portföy saklama hizmetini hayata geçirdi. Daha önce yalnızca kolektif portföy saklama hizmeti sunan banka, bu yeni adımıyla bireysel yatırımcıların da portföy saklama ihtiyaçlarına yanıt vermeye başladı. Tam uyumlu denetim süreçleriyle hizmet veren Emlak Katılım, katılım esaslı sermaye piyasalarının gelişimine katkı sunarken, yatırımcı güvenini artırmaya yönelik önemli bir adım attı.

Kurumsal Şube Yapılanmasıyla Hizmet Ağı Genişledi

Müşteri odaklı ve erişilebilir finansman stratejisi doğrultusunda kurumsal şube yapılanmasını hayata geçiren Emlak Katılım, İstanbul'da Avrupa Kurumsal Şube ve Merkez Kurumsal Şube, Ankara'da ise Başkent Kurumsal Şube açılışlarını gerçekleştirdi. Türkiye genelinde 112 şubeye ulaşan Emlak Katılım, yeni kurumsal şubeleri ile kurumsal nitelikli müşterilerin ihtiyaçlarına özel finansal çözümler sunmayı hedefliyor.

Sürdürülebilir verimlilik, müşteri odaklılık ve karlılık ilkelerine bağlı olarak finansal hizmetlerini geliştiren Emlak Katılım; stratejik hedefleri doğrultusunda katılım finans sektöründe yoluna emin adımlarla ilerlemeye, sürdürülebilir büyüme vizyonu ve yenilikçi çözümleri ile Türkiye ekonomisine uzun vadeli değer katmaya devam edecek.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber