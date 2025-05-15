Rus Heyeti İstanbul'daki Müzakereler İçin Türkiye'ye Geldi

İstanbul'da gerçekleştirilecek müzakerelere katılacak Rus heyeti Türkiye'ye ulaştı. Rus haber ajanslarının aktardığına göre, Ukrayna ile müzakere edecek olan heyetin İstanbul'a vardığı ve müzakerelerin TSİ 10.00'da Dolmabahçe'de başlamasının beklendiği ifade edildi. Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andriy Kovalenko, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, "Ruslar, Türkiye'deki görüşmelerin Moskova saatiyle 10.00'da başlayacağını yayıyor ve bu, bir yalan. Bu zaman planlanmadı. Rusların müzakereleri manipüle etmek istemesi mümkün." ifadelerini kullandı.

Rus Heyetinin İstanbul'daki Müzakereleri

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da Ukrayna ile yapılacak müzakerelerde Rusya'yı temsil edecek isimleri onayladı. Buna göre, Rus heyetine Putin'in Müşaviri Vladimir Medinskiy başkanlık edecek.

Heyette Yer Alan İsimler

Mihail Galuzin - Dışişleri Bakan Yardımcısı

- Dışişleri Bakan Yardımcısı İgor Kostyukov - Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı

- Genelkurmay Başkanlığı Ana Müdürlüğü Başkanı Aleksandr Fomin - Savunma Bakan Yardımcısı

Heyetteki Uzmanlar Listesi

Aleksandr Zorin - Rusya Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı

- Rusya Genelkurmay Başkanlığı Bilgi Dairesi Başkan Yardımcısı Yevgeniya Podobreyevskaya - Devlet Başkanlığı İnsani Devlet Politikası Dairesi Başkan Yardımcısı

- Devlet Başkanlığı İnsani Devlet Politikası Dairesi Başkan Yardımcısı Aleksandr Polişçyuk - Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu İkinci Dairesi Müdürü

- Dışişleri Bakanlığı Bağımsız Devletler Topluluğu İkinci Dairesi Müdürü Vladimir Şevtsov - Savunma Bakanlığı Uluslararası Askeri İşbirliği Ana Müdürlüğü Başkan Yardımcısı

Vladimir Medinskiy, 2022'deki görüşmelerde de Rus heyetine başkanlık yapmıştı.