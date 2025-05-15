Altının kilogram fiyatı 4 milyon 35 bin liraya geriledi

Yargı tarihinde bir ilk: Hakim keşfe helikopterle gitti
Yargı tarihinde bir ilk: Hakim keşfe helikopterle gitti
Faizsiz Peşinatsız Araç Sahibi Olun!
Faizsiz Peşinatsız Araç Sahibi Olun!
Sponsorlu İçerik
2025 DUS ve STS Sonuçları Gecikecek
2025 DUS ve STS Sonuçları Gecikecek
Bakan Işıkhan: 10 bin engelliye kamuda iş fırsatı sunulacak
Bakan Işıkhan: 10 bin engelliye kamuda iş fırsatı sunulacak
Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Temkinliyiz, tedbirliyiz
Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Temkinliyiz, tedbirliyiz
Kredi Kartı Kullanımında Patlama: Nisan'da Yüzde 58 Arttı
Kredi Kartı Kullanımında Patlama: Nisan'da Yüzde 58 Arttı
Polis Şeyda'nın şehit edildiği olayda üç polise hapis istemi
Polis Şeyda'nın şehit edildiği olayda üç polise hapis istemi
Türkiye'nin ilk 'köy üniversitesi': 2 ayda 600 köylüye ulaşıldı
Türkiye'nin ilk 'köy üniversitesi': 2 ayda 600 köylüye ulaşıldı
Konya'da 5,2 Büyüklüğünde Deprem: Ankara'da da Hissedildi
Konya'da 5,2 Büyüklüğünde Deprem: Ankara'da da Hissedildi
Kamu Personeline Yazlık Kıyafet Serbestisi Başladı
Kamu Personeline Yazlık Kıyafet Serbestisi Başladı
Lise Öğrencilerini Taşıyan Minibüs Devrildi: 16 Yaralı
Lise Öğrencilerini Taşıyan Minibüs Devrildi: 16 Yaralı
Adalet Bakanlığı'ndan Elektronik Tebligat ve Arabuluculuk Vurgusu
Adalet Bakanlığı'ndan Elektronik Tebligat ve Arabuluculuk Vurgusu
Bakan Tekin'den Terörsüz Türkiye ve Eğitimde Birlik Mesajı
Bakan Tekin'den Terörsüz Türkiye ve Eğitimde Birlik Mesajı
Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Motokurye ve Kadın Şoför Desteği
Karayolu Taşıma Yönetmeliğinde Motokurye ve Kadın Şoför Desteği
Düğün Sezonunda Altın Alırken Sahte Ürünlere Dikkat
Düğün Sezonunda Altın Alırken Sahte Ürünlere Dikkat
Türkiye'nin İlk Hidrojen Vadisinde Üniversitelerden Büyük Katkı
Türkiye'nin İlk Hidrojen Vadisinde Üniversitelerden Büyük Katkı
2 Kamu Kurumu Toplamda 218 Personel Alacak
2 Kamu Kurumu Toplamda 218 Personel Alacak
Nisan ayı tarımda üretici enflasyonu belli oldu
Nisan ayı tarımda üretici enflasyonu belli oldu
Hakan Fidan: NATO Toplantısında Savunma ve Barış Gündemi
Hakan Fidan: NATO Toplantısında Savunma ve Barış Gündemi
Evde Bakım Yardımı Ödemeleri Hesaplara Yatırılmaya Başladı
Evde Bakım Yardımı Ödemeleri Hesaplara Yatırılmaya Başladı
İstanbul'da rögarda patlama: Sokak trafiğe kapatıldı
İstanbul'da rögarda patlama: Sokak trafiğe kapatıldı
Türkiye genelinde sağanak ve kar yağışı bekleniyor
Türkiye genelinde sağanak ve kar yağışı bekleniyor
Akaryakıt Fiyatları: Motorin ve Benzinde Yeni Artışlar
Akaryakıt Fiyatları: Motorin ve Benzinde Yeni Artışlar
MEB'den 12. Sınıflara Hedef Temelli Destek Eğitimi Dersi
MEB'den 12. Sınıflara Hedef Temelli Destek Eğitimi Dersi
Kamu İşçilerine zam görüşmelerinde 3. toplantı tarihi belli oldu
Kamu İşçilerine zam görüşmelerinde 3. toplantı tarihi belli oldu
ABD'den Türkiye'ye füze satışına onay
ABD'den Türkiye'ye füze satışına onay
Yangın Faciasında Yeni Detay: İtfaiyeci, Ağır Uyku İlacı Aramış
Yangın Faciasında Yeni Detay: İtfaiyeci, Ağır Uyku İlacı Aramış
İstanbul'da suya yüzde 10 zam geldi
İstanbul'da suya yüzde 10 zam geldi
'Erdoğan, rozet taktığı vekili tanımadı' iddiası yalanlandı
'Erdoğan, rozet taktığı vekili tanımadı' iddiası yalanlandı
Ali Yalçın'dan 'Vergi' Önerisi: 3 Çocuklu Memura %10 Vergi İndirimi
Ali Yalçın'dan 'Vergi' Önerisi: 3 Çocuklu Memura %10 Vergi İndirimi
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Altının kilogram fiyatı 4 milyon 35 bin liraya geriledi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 4 milyon 35 bin liraya geriledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2025 16:30, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2025 17:04
Yazdır

Altın piyasasında en düşük 3 milyon 925 bin lira, en yüksek 4 milyon 35 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 0,6 azalışla 4 milyon 35 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 4 milyon 60 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 16 milyar 236 milyon 533 bin 811,94 lira, işlem miktarı ise 4.095,70 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 16 milyar 492 milyon 746 bin 533,94 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Ziraat Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Garanti BBVA ile NMGlobal Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış4.060.000,003.290,00
En Düşük3.925.000,003.128,00
En Yüksek4.035.000,003.232,00
Kapanış4.035.000,003.232,00
Ağırlıklı Ortalama3.950.170,303.192,83
Toplam İşlem Hacmi (TL)16.236.533.811,94
Toplam İşlem Miktarı (Kg)4.095,70
Toplam İşlem Adedi113

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber