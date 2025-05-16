Dolar haftayı yükselişle kapattı

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:

PERŞEMBE CUMA İSTANBUL Alış Satış Alış Satış ABD doları 38,6760 38,6770 38,8260 38,8270 Avro 43,5100 43,5110 43,4290 43,4300 Sterlin 51,6300 51,6500 51,5700 51,5800 İsviçre frangı 46,4900 46,5000 46,3600 46,3700 ANKARA ABD doları 38,6460 38,7260 38,7960 38,8760 Avro 43,4700 43,5500 43,3890 43,4690 Sterlin 51,5700 51,7800 51,5100 51,7200