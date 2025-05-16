Dolar haftayı yükselişle kapattı
Güne yatay başlayan dolar, günü 38,82 TL'ye yükselerek tamamladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Mayıs 2025 17:16, Son Güncelleme : 16 Mayıs 2025 17:16
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dün ve bugün alış ile satış fiyatları şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|İSTANBUL
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|ABD doları
|38,6760
|38,6770
|38,8260
|38,8270
|Avro
|43,5100
|43,5110
|43,4290
|43,4300
|Sterlin
|51,6300
|51,6500
|51,5700
|51,5800
|İsviçre frangı
|46,4900
|46,5000
|46,3600
|46,3700
|ANKARA
|ABD doları
|38,6460
|38,7260
|38,7960
|38,8760
|Avro
|43,4700
|43,5500
|43,3890
|43,4690
|Sterlin
|51,5700
|51,7800
|51,5100
|51,7200