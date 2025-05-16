Araştırma Görevlisi Alımında Bölüm Hassasiyeti Olmalı!

Ordu Üniversitesi tarafından 14 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete'de Öğretim Üyesi, Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi kadrosu ilan edilmiştir.

Tasarruf tedbirlerinden dolayı oldukça sınırlı sayıda ilan edilen araştırma görevlisi kadrolarının geniş bir rekabete imkan vermesi, bu dönemlerde büyük önem arz etmektedir.

Bu bakımdan değerlendirdiğimizde, Ordu Üniversitesi tarafından ilan edilen Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Araştırma Görevlisi kadrosunda büyük bir sorun görünmektedir.

Şöyle ki; ilgili kadronun özel şartı; "Türk Dili ve Edebiyatı bölümü lisans mezunu olmak. Türk Dili ve Edebiyatı anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları alanında doktora yapıyor olmak." olarak belirlenmiştir.

İlgili kadroya; Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü mezunlarının başvurmasında engel bulunmamakla birlikte, kadro ilanı Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarında yapıldığı için, bu bölümün özel şartta yer almaması hem haksızlık hem de hukuki olarak sorunludur.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından akademik kadro ilanlarında dikkat edilecek hususlara ilişkin yazıda da; "İlan edilen alanla bağlantılı lisans mezuniyetinin yanı sıra "tezli yüksek lisans ve/veya doktora/sanatta yeterlik öğrencisi olmak/yapıyor olmak" şartı haricinde herhangi bir ilave şarta yer verilmemesine" ifadesi yer almaktadır.

Dolayısıyla, "ilan edilen alanla bağlantılı" ibaresinden Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümünü çıkartmak yerine Türk Dili ve Edebiyatını koymak mümkün değildir.

Ordu Üniversitesi, tamamen bilimsellikten ve ihtiyaçtan uzak şekilde "belirli bir adayı" tarif etme yoluna gitmiştir.

Bu çerçevede, söz konusu özel şartta düzeltme yoluna gidilerek kadronun ilan edildiği Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümüne yer verilmesi elzemdir.