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SGK Kayıt Dışı İstihdamla Mücadelede Denetimlerini Artırıyor

SGK, kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında binlerce iş yerini denetledi. Kayıtlı çalışmanın önemi ve uygulanan teşvikler haberimizde.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2025 11:32, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2025 11:43
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SGK Kayıt Dışı İstihdamla Mücadelede Denetimlerini Artırıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında geçen yıl 124 bin 982, bu yılın ilk dört ayında ise 29 bin 463 iş yerini denetledi. Geçen yılki denetimlerde 2 milyar 36 milyon 732 bin 167 lira idari para cezası kesildi. SGK Başkanı Kaya, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla açıklamalarda bulundu. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'nı tek çatı altında birleştiren ve Cumhuriyet tarihinin en büyük reformlarından biri olarak kabul edilen sosyal güvenlik reformunun 16 Mayıs 2006'da kabul edildiğini anımsatan Kaya, her yıl 16 Mayıs'ı içine alan haftanın Sosyal Güvenlik Haftası olarak kutlandığını hatırlattı.

Önemli gün ve haftaların toplumda farkındalık oluşturma, toplumu bilgilendirme ve bilinçlendirme açısından değerli olduğunu dile getiren Kaya, bu kapsamda SGK'yı herkese tanıtmak, insanlarda sosyal güvenlik bilincinin oluşmasına katkı sağlamak amacıyla toplumun bütün kesimlerine ulaşmaya çalıştıklarını vurguladı.

Sosyal Güvenlik Haftası ve Slogan

Bu yılın sloganı: "Kayıtlı çalış, güvenli yaşa". Sosyal Güvenlik Haftası'nın bu yılki sloganını kayıt dışı istihdamla mücadeleye dikkati çekmek ve farkındalık oluşturmak için belirlediklerini bildiren Kaya, kişilerin geleceklerini her anlamda güvence altına almalarının en önemli şartının kayıtlı şekilde çalışmaları olduğunu belirtti. İnsanların kayıt dışında kalmalarının, sağlık ve diğer risklere karşı korunmayla ilgili kayıp yaşamalarına neden olacağına dikkat çekileceğini söyledi.

Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele

Güçlü bir SGK'nın, güçlü bir Türkiye demek olduğunu ifade eden Kaya, bunun temel taşlarından birinin de kayıtlı istihdam olduğunu söyledi. Mutlu ve güvenli bir gelecek için kayıtlı çalışma bilincini bütün kesimlerde oluşturmaya çalıştıklarını dile getirerek, kayıt dışı istihdamla mücadelenin kurumun öncelikli hedefleri arasında yer aldığını bildirdi.

Kayıt Dışı İstihdamla Mücadelede Stratejiler

  • Kurumlar arası bilgi ve veri paylaşımı ile çapraz kontrol çalışmaları
  • Denetim sisteminin etkinliğinin artırılması
  • Teşvik ve rehberlik uygulamaları
  • Bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri
  • Teknolojik gelişmelerin kullanılması

Denetimler ve Sonuçlar

Kaya, kurum tarafından yapılan çapraz kontrol ve denetim çalışmaları neticesinde geçen yıl 124 bin 982 iş yeri, bu yılın ilk dört ayında ise 29 bin 463 iş yeri denetlendiğini belirtti. Geçen yıl tespitler sonucunda 2 milyar 36 milyon 732 bin 167 lira idari para cezası uygulandı.

Denetim Elemanları ve Yöntemler

Yaklaşık 3 bin müfettiş ve denetmen görev yapıyor. Etkinliği artırmak için rastgele denetimlerin yerine risk analizine dayalı denetimler yapılıyor. Böylece en riskli bölgeler, sektörler ve iş yerleri belirlenerek daha etkin denetim sağlanıyor.

Teşvikler ve Bilgilendirme Faaliyetleri

  • 15 farklı prim teşviki uygulanıyor.
  • Prim indirimi teşviki, genç ve kadın teşviki, engelli istihdam teşviki, kültür yatırım girişim teşviki gibi uygulamalar mevcut.
  • Sivil toplum kuruluşları, odalar, meslek örgütleri ve üniversiteler aracılığıyla bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri yürütülüyor.

Dijitalleşme ve Teknoloji Kullanımı

Birçok hizmet e-Devlet üzerinden sunularak bürokratik işlemler azaltılıyor. Halihazırda 180'e yakın işlem erişime açık durumda. Geçen yıl 2 milyarı aşan hizmet kullanımı sayısı ile tüm kurumlar arasında en yüksek hizmet kullanımına sahip kurum olundu.

Kayıt Dışı İşçi Çalıştıran İşverenlere Yaptırımlar

İşverenlerin prim teşviklerinden yararlanmaya devam etmesi için kayıt dışı işçi çalıştırmaması gerekiyor. Sigortasız işçi çalıştırdığı tespit edilen işverenler, ilk tespitte bir ay süreyle, tespit tarihinden sonra üç yıl içinde tekrarlanması halinde ise bir yıl süreyle prim teşviklerinden yararlanma hakkını kaybediyor.

Teknolojik Yatırımlar ve Gelecek Vizyonu

Avrupa'nın en büyük veri merkezlerinden birine sahip olan SGK, gelişen teknolojiyi yakından takip ediyor ve yapay zeka teknolojisiyle ilgili çalışmalar yürütüyor.

SGK Başkanı Kaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a, çalışmalarında verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

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