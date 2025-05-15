Yüksek lisans ve doktora için ilave kademe veren 657 sayılı kanun, izin hakkı veriyor mu?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A-9 maddesinde, "Memurluğa girmeden önce veya memuriyetleri sırasında yüksek öğrenim üstü master derecesi almış olanlarla yüksek öğrenim kurumlarında en az bir yıl ilave öğrenim yaparak lisans üstü ihtisas sertifikası alanlara bir kademe ilerlemesi, tıpta uzmanlık belgesi alanlara, meslekleri ile ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlara bir derece yükselmesi uygulanır.

Master derecesini alıp bir kademe ilerlemesinden yararlanan memura, mesleği ile ilgili öğrenim dalında doktora yaptığı takdirde iki kademe ilerlemesi uygulanır." hükmü yer almaktadır.

Bu hükme istinaden memurların lisansüstü öğrenimlerinde intibak işlemlerinde karşılaşılan sorunlar şu şekilde değerlendirilebilir:

Yüksek Lisans yapan memurun intibakı nasıl olmaktadır?

Lisans eğitimi sonrası ilgili memuriyete girmeden önce veya sonra lisansüstü (master) eğitimini tamaladıktan sonra bir kademe ilerlemesinden faydalanacaktır. Bu konuda memurun aday memur veya asil memur olup olmadığına bakılmadan intibak işleminin yapılması gerekmektedir. Öte yandan, yükseköğrenim kurumlarında yani üniversitelerde lisans sonrası en az bir yıl ilave öğrenim yapan ve lisansüstü ihtisas sertifikası alanlara bir akdeme ilerlemesi yapılacaktır. Lisansüstü eğitim sertifikası adında spesifik adlandırma olmadan da ilave yapılan en az bir yıllık eğitim sonrası da 1 kademe ilerlemesinden faydalanmak mümkün olacaktır.

Doktora sonrası intibak işlemleri nasıl olmaktadır?

Tıpta uzmanlık belgesi alanlar, meslekleri ile ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlara 1 derece ilerlemesi uygulanmaktadır. Master yaptıktan sonra meslekleriyle ilgili öğrenim dallarında doktora yapanlara 2 kademe ilerlemesi verilerek toplan bir derece ilerlemesi uygulanacak şekilde intibak yapılmaktadır.

Ancak, meslekleriyle ilgili öğrenim dalları ibaresinden ne anlaşılması gerektiği konusunda ise mevzuattaki bu ibarenin idareler ve intibak talep eden memurlar arasında sorunlara yol açtığı görülmektedir. Memurun unvanı ve doktora öğrenimi gördüğü bölümün illiyet bağını açıklayan bu hüküm çok soyut şekilde ifade edilmiş olup memurların doktora yapacakları alanı kısıtlayan bu hükmün günümüz kamu personel yönetiminde yerinin olmadığı güncel gelişmeler doğrultusunda açıktır.

Doktora ve Yüksek Lisans için memura herhangi bir izin hakkı tanınmış mıdır?

657 sayılı Kanundaki çelişkilerden biri de meslekteyken lisansüstü öğrenim görmek isteyen memurlara izin verileceğine dair bir hükmün olmadığı ancak master ve doktora yapan memurun intibak işlemlerinin nasıl yapılacağını dair hükümlerin yer alması Kanunda yer alan bariz bir çelişkiden ibarettir.

Kamu personel rejimiyle ilgili bu çelişkinin Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğünce ele alınması veya konu hakkında Kamu Görevlileri Sendikaları ve Konfederasyonlarının Toplu Sözleşmelerde talepte bulunması revizyon yapılması açısından yerinde bir uygulama olabilecektir.