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MSB: PKK'nın Fesih Süreci Hassasiyetle Takip Edilecek

MSB, PKK'nın fesih sürecinin devlet kurumlarıyla koordineli ve titizlikle sürdürüleceğini açıkladı. Silah teslimi için mekanizma kurulacak.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 15 Mayıs 2025 13:03, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2025 14:41
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MSB: PKK'nın Fesih Süreci Hassasiyetle Takip Edilecek

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, PKK'nın fesih süreci ile ilgili sorular üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu.

Bakanlık Kaynakları: Bölücü terör örgütü PKK, kendini feshettiğini ve silah bırakma kararı aldığını duyurdu. Süreç, devletimizin ilgili kurumları ile koordineli olarak büyük bir hassasiyet ve titizlikle sürdürülecek; alınan kararın sahadaki somut adımları yakından takip edilecek. Silahların teslimi konusunda, devletimizin ilgili birimleri tarafından bölge ülkelerinin muhataplarıyla koordineli olarak bir mekanizma kurulacaktır. PKK'nın aldığı bu kararı desteklemeyen ülkeler ve örgüt içindekiler tarafından yapılacak provokasyonlara karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulanıyor. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, PKK tarafından kullanılan bölgelerde arazi arama-tarama faaliyetleri ile mağara, sığınak, barınak, mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına, bölgenin temizlendiğinden ve ülkemize bir daha tehdit oluşturmayacağından emin olunana kadar kararlılıkla devam edecektir.

Vakit Kaybetmeden Hayata Geçirilmeli

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, PKK'nın fesih kararı ile ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Bölücü terör örgütü PKK, kendini feshettiğini ve silah bırakma kararı aldığını duyurmuştur." Alınan kararın vakit kaybetmeden hayata geçirilmesi gerektiği, sahada atılacak somut adımların yakından takip edileceği, sürecin sabote edilmesine ve yaşanabilecek provokasyonlara karşı dikkatli ve hazırlıklı olunduğu vurgulandı. Terörle mücadelede elde edilen başarıda ve "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda en büyük pay; vatan, millet ve bayrak uğruna mücadele eden aziz şehitlerimiz, kahraman gazilerimiz ve onların fedakar ailelerine aittir. Aziz şehitlerimiz ve ebediyete irtihal eden gazilerimiz rahmetle anılırken, hayatta olan gazilerimize sağlık ve esenlikler diliyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemize, milletimize ve insanlığa tehdit oluşturan terör örgütleri var olduğu müddetçe mücadelesini azim ve kararlılıkla sürdürecektir. Bu kapsamda; PKK tarafından kullanılan bölgelerde arazi arama-tarama, mağara, sığınak, barınak ile mayın ve el yapımı patlayıcı tespit ve imha çalışmalarına bölgenin temizlendiğinden emin olunana kadar devam edilecektir.

Tel Rıfat ve Menbiç'te Tüneller İmha Ediliyor

Milletimizin huzuru ve devletimizin bekası için terörle mücadelesini sürdüren Türk Silahlı Kuvvetlerimizin operasyonları kapsamında son bir haftada önemli gelişmeler yaşandı.

Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı terörist teslim olmuş, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen teröristlere ait mağaralarda çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilerek kullanılamaz hale getirilmiştir. 14 Mayıs'ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mesut Karadağ'a Allah'tan rahmet; ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve milletimize başsağlığı diliyoruz.

  • 7'si terör örgütü mensubu olmak üzere 192 şahıs yakalanmış, 2.527 şahıs engellenmiştir.
  • 1 Ocak itibarıyla sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2.033, engellenen kişi sayısı ise 32.184 olmuştur.
  • Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetinde 22 kilogramdan fazla (22.277 g) uyuşturucu madde ele geçirilmiştir.
  • Suriye Harekat Alanlarında 8 Ocak'tan bu yana sürdürülen "tünel imha" faaliyetleri kapsamında bugüne kadar Tel Rıfat bölgesinde yaklaşık 99 km, Menbiç bölgesinde ise 112 km uzunluğundaki tüneller imha edilmiştir.

Zekeriya ELTİMUR

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