İYİ Parti'den Öğretmen Atamaları İçin Ek Kontenjan Talebi

İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan, Milli Eğitim Bakanlığının öğretmen atamaları için ek kontenjan açması gerektiğini belirtti. Arslan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, öğretmen olmak isteyen çok sayıda kişinin her yıl sınava girdiğini, ancak ayrılan kadroların yetersizliği nedeniyle çoğu adayın atanamadığını ifade etti. Özellikle bazı branşlarda yaşanan sıkıntılara dikkat çeken Arslan, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği için 35 bin kişinin sınava girdiğini, yalnızca 28 kişinin atanabildiğini vurguladı.

Arslan, öğretmen atanma politikasının mutlaka gözden geçirilmesi gerektiğini, adaletsizliğin ortadan kaldırılması ve kontenjan ile atanma planlamasının şeffaf, adil ve ihtiyaç odaklı yapılmasının önemini dile getirdi. Öğretmen adaylarının mağdur olmaması için Bakanlığın mutlaka ek kontenjan açması gerektiğini söyledi.

Öğretmen Atamalarında Yaşanan Sorunlar

Her yıl çok sayıda aday sınava giriyor.

Ayrılan kadrolar yetersiz kalıyor.

Birçok branşta ciddi mağduriyetler yaşanıyor.

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği'nde 35 bin adaydan sadece 28 kişi atanabiliyor.

Çözüm Önerileri