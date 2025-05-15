Niğde merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonunda 8 gözaltı

Olaya ilişkin 1 şüphelinin başka suçtan tutuklu olduğu, 1 şüphelinin ise arandığı bildirildi.

8 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda yapılan aramalarda ise 9 cep telefonu, 2 dizüstü bilgisayar, 1 masaüstü bilgisayar, 1 harici hard disk ve 1 flaş bellek ele geçirildi.

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