MEB, davayı kazanan öğretmenin atamasını yaptı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, daha önce mülakat sürecine dair yaptığı açıklamada, tüm tedbirleri aldık. Kimseden referans almadık. Fakat buna rağmen haksızlık yapıldığını düşünen varsa mahkemeye gitsin. Mahkeme sonucuna göre gereğini yaparız demişti.

MEB, mahkeme kararıyla maddi hata yapıldığı netleşen öğretmenin atamasını yaptı.

Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen'in edindiği bilgiye göre, maddi hata düzeltilince kontenjana girdiği netleşen öğretmenin atamasını yaptı. Davayı kazanan öğretmen göreve başladı.