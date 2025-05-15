Yargı tarihinde bir ilk: Hakim keşfe helikopterle gitti
Kahramanmaraş Elbistan'da, kadastro keşfi için helikopterle yapılan keşif Türkiye yargı tarihinde bir ilki oluşturdu. Ulaşılamayan arazi nedeniyle yıllardır sonuçlanamayan davalarda bu yöntem yeni bir kapı araladı.
Hakim helikopterle bölgeye ulaştı
Elbistan Kadastro Mahkemesi Hakimi Selvi Betül Alıcı, zorlu arazi şartları nedeniyle keşfe Jandarma Genel Komutanlığı'nın tahsis ettiği helikopterle katıldı. Uygulama, kadastro davalarında ilk kez hayata geçirildi.
60 yıllık davalar hızlanacak
Bazı kadastro davalarının 60 yılı aşkın süredir sonuçlanamamasına dikkat çekilirken, bu adımın yargılamalara hız kazandırması bekleniyor. Mahkeme heyetinin bölgeye ulaşımı sayesinde çok sayıda keşif daha kısa sürede tamamlanabilecek.
Diğer bölgeler için de örnek olabilir
Adalet Bakanlığı'nın vatandaş mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla başlattığı bu uygulama, coğrafi erişim sorunu olan diğer yerleşim alanları için de model teşkil edecek. Jandarma Genel Komutanlığı'nın desteğiyle gerçekleşen uygulamanın yaygınlaştırılması hedefleniyor.