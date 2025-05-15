Yargı tarihinde bir ilk: Hakim keşfe helikopterle gitti

Hakim helikopterle bölgeye ulaştı

Elbistan Kadastro Mahkemesi Hakimi Selvi Betül Alıcı, zorlu arazi şartları nedeniyle keşfe Jandarma Genel Komutanlığı'nın tahsis ettiği helikopterle katıldı. Uygulama, kadastro davalarında ilk kez hayata geçirildi.

60 yıllık davalar hızlanacak

Bazı kadastro davalarının 60 yılı aşkın süredir sonuçlanamamasına dikkat çekilirken, bu adımın yargılamalara hız kazandırması bekleniyor. Mahkeme heyetinin bölgeye ulaşımı sayesinde çok sayıda keşif daha kısa sürede tamamlanabilecek.

Diğer bölgeler için de örnek olabilir

Adalet Bakanlığı'nın vatandaş mağduriyetlerinin önlenmesi amacıyla başlattığı bu uygulama, coğrafi erişim sorunu olan diğer yerleşim alanları için de model teşkil edecek. Jandarma Genel Komutanlığı'nın desteğiyle gerçekleşen uygulamanın yaygınlaştırılması hedefleniyor.