Kırklareli'de Uyuşturucu Operasyonunda 8 Şüpheli Gözaltında
Kırklareli ve ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde uyuşturucu ve silah ele geçirildi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2025 14:10, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2025 14:11
Kırklareli'nde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi ile Vize, Kofçaz, Babaeski, Lüleburgaz, Pınarhisar ve Demirköy ilçelerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığına dair bilgiye ulaştı. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde düzenlenen operasyonda 8 zanlı yakalandı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çeşitli maddeler ve malzemeler ele geçirildi. Zanlıların jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
Operasyonun Detayları
- 8 şüpheli gözaltına alındı.
- Kent merkezi ve 6 ilçede operasyon düzenlendi.
- Ev aramalarında bir miktar uyuşturucu madde, silah, muşta ve kazı malzemeleri bulundu.
Soruşturma Süreci
Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma titizlikle devam etmektedir.