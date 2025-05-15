Bakan Tekin'den Terörsüz Türkiye ve Eğitimde Birlik Mesajı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanının "Kardeşlik iklimini tesis edeceğiz" felsefesiyle başlattığı ve "Türkiye'yi demokrasi, insan hakları konusunda örnek bir ülke haline getireceğiz" mottosuyla yürütülen sürecin nihayete erdiğini belirtti. Bakan Tekin, AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı'nı ziyaretinde yaptığı konuşmada, tüm illeri dolaştığını ve her ilde öğretmenlerle, öğrencilerle sohbet ederek eğitim öğretimle ilgili değerlendirmelerde bulunduklarını ifade etti.

Milli Eğitim Bakanlığının MisyonuBakan Tekin, Milli Eğitim Bakanlığının yatırımların ötesinde anlamlı bir misyonu yerine getirdiğini vurguladı. Toplumun değerlerinin, güvenliğin, adaletin, toplumsal dayanışmanın ve birlikteliğin devamı için çaba sarf ettiklerini belirtti. Bu misyon doğrultusunda çok güzel gelişmeler yaşandığını dile getirdi.

Terörsüz Türkiye Süreci ve Eğitimde Değişim

"Terörsüz Türkiye" kapsamında atılan adımların tarihi bir ana şahitlik ettiğini belirten Tekin, Milli Eğitim Bakanlığı olarak ders kitaplarından ve müfredatlardan ötekileştirici, ayrıştırıcı, temel insan haklarına aykırı hususların çıkarılması için çok çaba sarf ettiklerini söyledi. Yasaklarla mücadelede de aktif rol aldıklarını ifade etti.

Eğitimde Gelişmeler ve Hedefler

2002-2003 eğitim öğretim yılında derslik sayısının iki katından fazla artırıldığı belirtildi.

derslik sayısının iki katından fazla artırıldığı belirtildi. Derslik başına öğrenci sayısı ve öğretmen başına düşen öğrenci sayısında dünya ortalamalarına ulaşıldı.

Hayırseverlerin de eğitim inşa sürecine katkı sunduğu vurgulandı.

Bakan Tekin, yapılanların çok önemli olduğunu ve aynı hızda çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Hızlı çalışmanın gerekliliğine dikkat çekerek, bu sürecin sürdürüleceğini ifade etti.

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