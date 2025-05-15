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Adalet Bakanlığı'ndan Elektronik Tebligat ve Arabuluculuk Vurgusu

Bakan Tunç, yargı reformu kapsamında ceza adaleti ve hukuk mahkemeleri için yeni düzenlemeler yapılacağını belirtti. Elektronik tebligat ile büyük tasarruf sağlandı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2025 14:18, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2025 15:19
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Bakan Tunç, "Yargı reformu strateji belgemizin ilk yasal düzenlemesi ceza adaleti ile ilgili olacak. Ardından da hukuk mahkemeleri etkinliğinin artırılması ile ilgili ikinci paketimizi devreye koyacağız ve milletvekillerimizin takdirlerine arz edeceğiz" açıklamasını yaptı. Adalet Bakanlığı tarafından, Hukuk Muhakemeleri Kanunu'nun uygulanmasında yaşanan sorunlar, çözüm önerileri ve geleceğe yönelik yaklaşımların ele alınması amacıyla "Hukuk Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması Çalıştayı" düzenlendi.

Çalıştayın Amacı ve Önemi

Ankara Hakimevi'nde gerçekleştirilen çalıştayın açılışında konuşan Bakan Tunç, hukuk devletinin yalnızca kanunların varlığıyla değil, o kanunların adil, tarafsız ve etkin biçimde uygulanmasıyla anlam kazandığını belirtti. Yargılama hukukunun, hak ile yetki, birey ile devlet, adalet ile usul arasındaki hassas dengeyi tesis ettiğini dile getiren Tunç, hukukun toplumsal değişim ve ihtiyaçlara paralel olarak kendini yenileyen dinamik bir yapıya sahip olduğunu söyledi.

Dijitalleşme ve Teknolojik Gelişmeler

Bu doğrultuda yargıda dijitalleşmeye büyük önem verdiklerini vurgulayan Tunç, teknolojik gelişmelerin yargı süreçlerine dahil edilmesinin önemine işaret etti. Bu kapsamda, ses veya görüntü nakli yoluyla duruşma yapılmasına olanak sağlayan e-Duruşma usulünü düzenlediklerini anımsattı.

  • 2020'den bugüne kadar e-Duruşma sisteminin kurulu olduğu 2 bin 972 hukuk mahkemesinde toplam 3 milyon 289 bin e-Duruşma yapıldı.
  • Elektronik tebligat sistemine geçilerek hem zamandan hem de nakilden tasarruf sağlandı.
  • Elektronik tebligat ile 20 milyar lira tasarruf sağlandı.
  • 2019'dan bu yana 285 milyon 190 bin elektronik tebligat gönderildi.

Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri

Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinin yaygınlaştırıldığını belirten Tunç, 2013'ten bu yana arabuluculukta 7 milyon 591 bin başvurudan 4 milyon 614 bini, yani yüzde 63'ü anlaşmayla sonuçlandı dedi. Ayrıca, 1 Eylül 2023'ten itibaren kira uyuşmazlıklarında da arabuluculuğun devreye girdiğini ve 356 bin 953 başvurudan 128 bin 922'sinin anlaşmayla çözüldüğünü aktardı.

Yargı Reformu Strateji Belgesi ve Gelecek Planları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Yargı Reformu Strateji Belgesi ile hukukun üstünlüğünü esas alan, öngörülebilir ve gecikmeyen bir adalet sisteminin tesisi için önemli hedefler belirlendi. 5 amaç doğrultusunda 264 faaliyet önümüzdeki dört yıl içinde kısa, orta ve uzun vadeli olarak planlanacak. Yapay zekanın yargının hizmetinde kullanılabilmesi ile ilgili önemli faaliyetler de gündemde olacak.

  • İlk yasal düzenleme ceza adaleti ile ilgili olacak.
  • İkinci paket hukuk mahkemeleri etkinliğinin artırılması için hazırlanacak.
  • İstinaf mahkemelerinde daire ve hakim sayılarının iş yüküyle orantılı hale getirilmesi planlanıyor.
  • Duruşmaların kesintisiz devamı ilkesi çerçevesinde iyileştirmeler yapılacak.

Çalıştayın Katılımcıları ve Sonuçları

Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Hakan Öztatar ile Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan da çalıştayın önemini vurguladı. Bu çalıştayın hazırlanma sürecinde yapılan değerlendirmeler, yargı sisteminin daha etkin ve hızlı işlemesine katkı sağlayacak önemli adımlar olarak öne çıkıyor.

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