Lise Öğrencilerini Taşıyan Minibüs Devrildi: 16 Yaralı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde lise öğrencilerini taşıyan bir minibüsün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı . Ü.C. yönetimindeki 38 ABK 309 plakalı minibüs , Gülveren Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Olayın ardından polis, jandarma, itfaiye, UMKE ve sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Kazada yaralanan 16 kişi , ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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