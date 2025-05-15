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Türkiye ve Özbekistan Arasında Ticaret Hacmi Artıyor

Türkiye ile Özbekistan arasındaki ticaret hacmi 3 milyar dolara yaklaştı. Hedef, bu rakamı 5 milyar dolara çıkarmak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 15 Mayıs 2025 15:25, Son Güncelleme : 15 Mayıs 2025 15:38
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Türkiye ve Özbekistan Arasında Ticaret Hacmi Artıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'nin Özbekistan ile ticaret hacminin 3 milyar dolara yaklaştığını, hedefin ise bunu 5 milyar dolara çıkarmak olduğunu belirtti. Yılmaz, iki ülke cumhurbaşkanlarının güçlü siyasi iradesiyle ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için talimatlar verdiğini vurguladı.

"3 milyarlık ikili ticaret hacmi yeterli değil, liderlerimizin belirlediği 5 milyar dolarlık ilk hedefe en kısa sürede ulaşacağız, daha sonra da önümüze 10 milyar dolar hedefini koyacağız. Hedeflere ulaştıkça yeni hedeflerle yolumuza devam edeceğiz." dedi.

Özbekistan-Türkiye Ekonomik İşbirliği

Yılmaz, Taşkent'te Özbekistan Başbakan Yardımcısı Cemşid Kuçkarov ile birlikte başkanlık ettiği Özbekistan-Türkiye Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 8. Dönem Toplantısı ve imza töreninin ardından değerlendirmelerde bulundu. Türkiye ile Özbekistan arasında 8. dönem KEK toplantısını tamamladıklarını ve bu vesileyle kardeş dost Özbekistan'da bulunmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Ticaret Hacmi ve Hedefler

Geçen yıl iki ülke arasındaki ticaret hacminin 3 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiğini belirten Yılmaz, mevcut potansiyele bakıldığında bu rakamın yeterli olmadığını vurguladı.

5 milyar dolarlık ilk hedefe en kısa zamanda ulaşacağız diyerek, ilerleyen süreçte 10 milyar dolar hedefinin de gündeme alınacağını söyledi.

Tercihli Ticaret Anlaşması ve Yatırımlar

İki ülke arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması'nı genişletme yönünde müzakereler yapıldığını aktaran Yılmaz, "İki tarafın da kazanacağı bir anlayış içinde 'kazan kazan' anlayışıyla tercihli ticaret sisteminin kapsamını genişletmek ve bu yolla ticaret hacmimizi artırmak istiyoruz." dedi.

  • Günümüzde 1900'e yakın Türk şirketi Özbekistan'da faaliyet gösteriyor.
  • 5,6 milyar dolarlık yatırım ile on binlerce insana iş imkanı sağlanıyor.
  • Bir buçuk sene önce imzalanan KEK toplantısı sonuç protokolünde belirlenen 107 eylemin 83'ü gerçekleştirildi.
  • %77'lik başarı düzeyi yakalandı.
  • Bugün 82 eylemden oluşan yeni bir eylem planı imzalandı.

Kapsamlı Ekonomik İşbirliği ve Gelecek Planları

Yılmaz, organize sanayi bölgelerinden sertifikasyona, tarım, enerji ve madencilikten ticaret ve turizme kadar tüm alanlardaki ekonomik işbirliği ve ilişkilerin her iki ülkenin lehine olacak şekilde çok daha üst düzeylere ulaşacağını vurguladı.

Özbekistan'ın Potansiyeli ve Sektörel İşbirlikleri

Orta Asya'nın kalbinde, Fergana Vadisi gibi tarihi bir coğrafyada yer alan Özbekistan'ın 37 milyonu aşan iyi eğitilmiş, genç ve dinamik bir nüfusa sahip olduğuna dikkat çekildi. Özbekistan'ın tabii varlıkları ve yüksek potansiyeliyle çok sektörlü bir yaklaşım içinde olduklarını belirten Yılmaz, sanayi, tarım, turizm ve diğer alanlarda güçlü ilişkiler kurulduğunu ifade etti.

Kültür Turizmi ve Ulaşım

Kültür turizmi konusunda muazzam bir mirasa sahip olan Özbekistan'a Türkiye'den büyük ilgi olduğunu belirten Yılmaz, ulaşımı kolaylaştırmak için başta hava yolları olmak üzere taşımacılığı artırmayı planladıklarını aktardı.

Turizm ve Diğer Alanlarda İşbirliği

Geçen sene Türkiye'nin turizmden elde ettiği gelirin 61 milyar doların üstünde gerçekleştiğini ve 62 milyondan fazla insanın Türkiye'yi ziyaret ettiğini hatırlatan Yılmaz, ülkesinin turizm, enerji ve madenciliğin de aralarında bulunduğu birçok alanda Özbekistan'la işbirliklerini daha üst düzeye çıkarmak istediğini sözlerine ekledi.

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